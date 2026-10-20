Revolut, afectată de o pană majoră la Google Cloud

O defecțiune regională a infrastructurii Google Cloud a provocat marți, 20 octombrie, întreruperi ale mai multor servicii digitale, inclusiv ale platformei bancare Revolut, anunță shattered.io. Clienții au întâmpinat probleme la plata cu cardul, retragerea numerarului de la bancomate și autentificarea în aplicație.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, incidentul a afectat regiunea europe-west2, asociată infrastructurii Google Cloud din Londra. Compania a raportat erori frecvente și probleme intermitente de rețea pentru mai multe servicii, în timp ce echipele tehnice investigau cauza.

La momentul relatărilor, Google nu publicase o explicație oficială privind originea defecțiunii și nici un termen confirmat pentru remedierea completă.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că problemele întâmpinate de Revolut au fost legate direct de incidentul Google Cloud. Pe lângă plățile cu cardul și retragerile de numerar, au fost raportate dificultăți privind transferurile, tranzacțiile de pe platforma de investiții și conectarea la conturi.

Revolut a transmis că banii și datele clienților sunt în siguranță și și-a cerut scuze pentru inconvenientele provocate. Compania a precizat că lucrează la remedierea situației încă din momentul identificării problemei.

Lista serviciilor afectate în regiunea londoneză include Google Kubernetes Engine, Cloud Run, Google App Engine, Cloud Filestore, Google Cloud NetApp Volumes, BigQuery Data Transfer Service și serviciul gestionat Apache Kafka. Aceste tehnologii susțin aplicații, baze de date și sisteme de procesare a tranzacțiilor.

Pe platformele de monitorizare a întreruperilor au apărut raportări privind probleme și la Lloyds Bank, HSBC, Royal Mail, Rightmove, DPD, BT, Cloudflare și Screwfix. Totuși, informațiile disponibile nu confirmă că aceste incidente au fost provocate de aceeași defecțiune.

Problema readuce în atenție dependența serviciilor digitale de un număr redus de furnizori de infrastructură. Atunci când o regiune cloud întâmpină dificultăți, aplicațiile care nu dispun de sisteme alternative funcționale pot deveni indisponibile.

La momentul publicării informațiilor citate, cauza exactă și durata totală a incidentului nu erau cunoscute.