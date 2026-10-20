Economie

Revolut, afectată de o pană majoră la Google Cloud

Revolut, afectată de o pană majoră la Google CloudRevolut: Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O defecțiune regională a infrastructurii Google Cloud a provocat marți, 20 octombrie, întreruperi ale mai multor servicii digitale, inclusiv ale platformei bancare Revolut, anunță shattered.io. Clienții au întâmpinat probleme la plata cu cardul, retragerea numerarului de la bancomate și autentificarea în aplicație.

Google Cloud din Londra, afectat de pană

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, incidentul a afectat regiunea europe-west2, asociată infrastructurii Google Cloud din Londra. Compania a raportat erori frecvente și probleme intermitente de rețea pentru mai multe servicii, în timp ce echipele tehnice investigau cauza.

La momentul relatărilor, Google nu publicase o explicație oficială privind originea defecțiunii și nici un termen confirmat pentru remedierea completă.

Ce a comunicat Revolut

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că problemele întâmpinate de Revolut au fost legate direct de incidentul Google Cloud. Pe lângă plățile cu cardul și retragerile de numerar, au fost raportate dificultăți privind transferurile, tranzacțiile de pe platforma de investiții și conectarea la conturi.

UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului
Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului

Revolut a transmis că banii și datele clienților sunt în siguranță și și-a cerut scuze pentru inconvenientele provocate. Compania a precizat că lucrează la remedierea situației încă din momentul identificării problemei.

Mai multe servicii Google Cloud, afectate

Lista serviciilor afectate în regiunea londoneză include Google Kubernetes Engine, Cloud Run, Google App Engine, Cloud Filestore, Google Cloud NetApp Volumes, BigQuery Data Transfer Service și serviciul gestionat Apache Kafka. Aceste tehnologii susțin aplicații, baze de date și sisteme de procesare a tranzacțiilor.

Google

Google. Sursă foto: Unsplash

Pe platformele de monitorizare a întreruperilor au apărut raportări privind probleme și la Lloyds Bank, HSBC, Royal Mail, Rightmove, DPD, BT, Cloudflare și Screwfix. Totuși, informațiile disponibile nu confirmă că aceste incidente au fost provocate de aceeași defecțiune.

Problema readuce în atenție dependența serviciilor digitale de un număr redus de furnizori de infrastructură. Atunci când o regiune cloud întâmpină dificultăți, aplicațiile care nu dispun de sisteme alternative funcționale pot deveni indisponibile.

La momentul publicării informațiilor citate, cauza exactă și durata totală a incidentului nu erau cunoscute.

Stiri calde

22:55 - Actorul care a reinventat noțiunea de „dichisit”

22:46 - Maia Sandu și Vasile Tofan, mesaje pentru noul premier al României, Luca Niculescu. România poate conta oricând pe noi

22:38 - Șapte ordine de protecție după atacul din Bistrița. Agresorul de 13 ani este monitorizat electronic

22:28 - Netflix lansează filme noi de Crăciun în 2026. Ce producții apar în noiembrie și decembrie

22:20 - Ce scrie presa rusă despre noul premier al României. TASS scoate în evidență vulnerabilitățile Guvernului Niculescu

22:12 - Arhiepiscopul Major Claudiu Lucian Pop, despre rolul Catedralei din Blaj și misiunea Bisericii Greco-Catolice. Mesaju...

22:02 - DIICOT a instituit un nou sechestru, pe 184 imobile, în dosarul NORDIS, evaluate la peste 12 milioane euro

21:53 - Trei miniștri, momente controversate la ceremonia de la Cotroceni. Ar fi uitat să jure cu mâna pe Biblie

HAI România!

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Proiecte speciale