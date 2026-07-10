Uniunea Europeană analizează o nouă măsură importantă pentru șoferi. Noile mașini ar putea fi echipate, în viitor, cu sisteme capabile să împiedice accelerarea peste limita legală de viteză. Proiectul este încă în etapa de analiză, însă, dacă va fi adoptat, ar putea reprezenta una dintre cele mai importante schimbări pentru industria auto europeană și pentru siguranța rutieră.

Noile tehnologii vin în completarea sistemelor de siguranță care au devenit deja obligatorii pentru vehiculele noi. Printre acestea se numără funcțiile care avertizează șoferul atunci când este distras de la condus, dar și regulile legate de verificarea unor componente ale mașinii.

Fostul pilot de raliuri Titi Aur, expert în conducere defensivă, susține că tehnologia poate contribui la reducerea accidentelor, însă atrage atenția că sistemele moderne trebuie completate prin educație rutieră.

„Trebuie să înțelegem așa: NATO se preocupă de apărarea întregii lumi civilizate, a întregii Europe. Europa sau Comisia Europeană se preocupă de siguranța celor care se deplasează pe stradă. Doar România nu se preocupă sub nicio formă de siguranța rutieră în general și de pregătirea celor care se deplasează pe stradă”, spune Titi Aur, fost pilot de elită și expert în conducere defensivă.

Acesta consideră că noile tehnologii sunt utile, însă eficiența lor depinde și de modul în care sunt acceptate de șoferi.

Potrivit lui Titi Aur, fără educație rutieră și fără o înțelegere reală a modului în care funcționează deplasarea pe drumurile publice, indiferent că este vorba despre pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete sau conducători auto, efectele acestor tehnologii vor fi limitate.

Expertul susține că oamenii trebuie să conștientizeze pericolele la care se expun în trafic și faptul că accidentele li se pot întâmpla și lor. În opinia sa, sistemele moderne vor aduce doar beneficii parțiale dacă mentalitatea șoferilor nu se schimbă.

„Această tehnologie va avea efecte limitate. Va fi parțial valabilă sau vom avea mici beneficii. Pentru că, mai în glumă sau mai în serios, românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30km/h la indicator de 30. Și va găsi el ceva, se va duce la mini-tehnicus din colț să-i anuleze sistemul, să anuleze senzorul, că nu va suporta. De ce nu va suporta? Pentru că mintea lui, mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin, ca să nu spun cu mai mult. Și aici nu vorbesc de teribiliști, nu vorbesc de ăia care merg cu 200km/h, care merg băuți, drogați, vorbesc de marea masă a șoferilor, cei mai mulți, 90% care încalcă măcar cu puțin regula și de viteză, și de prioritate, și de de toate, și de atenție, și de telefon, și de multe”, a adăugat el.

Potrivit lui Titi Aur, introducerea unor sisteme inteligente pe mașini poate crește nivelul de siguranță, însă România are nevoie și de o strategie mai clară pentru prevenirea accidentelor.

Expertul în conducere defensivă afirmă că siguranța rutieră trebuie abordată prin implicarea mai multor instituții și prin măsuri coordonate.

„Din păcate, în România nu avem coordonare la siguranța rutieră. Suntem singura țară din Europa care nu are o entitate, o instituție, un consiliu care să se ocupe de siguranța rutieră pe ansamblu, pentru că siguranța rutieră este o poveste multifuncțională. Mai multe ministere - Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe - ar trebui implicate într-un proiect, printr-un organism centralizat, ca să se ia măsuri care să ducă cu adevărat la reducerea numărului de accidente. Din păcate, în România nu avem așa ceva și, repet, suntem singura țară din Europa care nu are dirijor la această «orchestră»”, mai spune Titi Aur.

Fostul pilot consideră că tehnologia poate avea rezultate doar dacă este însoțită de responsabilizare și pregătire a participanților la trafic.

„Da, tehnologia trebuie să vină și cu înțelegere a eficienței acestor lucruri. Și încă o dată, NATO se preocupă, Europa se preocupă, România nu se preocupă de acest război de pe drumurile patriei. Avem în fiecare an 1.300-1.400 de morți, avem 4.000 de răniți grav, avem 30.000 de răniți ușor, consumăm 7 miliarde de euro de la buget. Mai consumăm 3 miliarde de euro prin sistemul de asigurări. Avem cele mai mari asigurări, dar deocamdată nimeni de la conducerea țării nu interesat de acest aspect”, mai spune Titi Aur.