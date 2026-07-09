Mulți șoferi aleg să îi „taxeze” pe cei care parchează neregulamentar prin ridicarea ștergătoarelor, considerând că în spatele acest lui gest ar fi o simplă atenționare. În realitate, în anumite situații, o astfel de acțiune poate duce la probleme de natură legală. Conducătorii auto care parchează neregulamentar pot fi sancționați conform legislației rutiere, însă măsurile împotriva acestora pot fi luate doar de autoritățile competente. Persoanele care aleg să intervină pe cont propriu pot ajunge să răspundă dacă provoacă pagube sau dacă gestul este interpretat drept o formă de intimidare.

Simpla ridicare a unui ștergător nu este considerată automat infracțiune. Dacă gestul este unul izolat și mașina nu este avariată, nu există o sancțiune penală aplicată doar pentru această acțiune.

Situația se schimbă însă atunci când, în urma intervenției, apar deteriorări. Dacă mecanismul ștergătorului este forțat, rupt sau mașina suferă alte daune, proprietarul poate depune plângere.

În astfel de cazuri, fapta poate fi analizată prin raportare la prevederile Codului Penal privind distrugerea unui bun care aparține altei persoane.

O acțiune aparent minoră poate avea urmări serioase atunci când produce pagube materiale. Deteriorarea intenționată a unui bun poate atrage răspunderea penală, iar sancțiunile pot merge de la amendă până la pedeapsa cu închisoarea, în funcție de gravitatea situației.

Chiar și o avarie considerată mică, precum afectarea brațului ștergătorului sau a mecanismului acestuia, poate genera un conflict juridic între proprietarul mașinii și persoana care a intervenit.

Nu doar pagubele materiale pot crea probleme. Dacă gestul este repetat și vizează aceeași persoană, situația poate fi interpretată diferit de autorități.

Astfel de cazuri apar mai ales în disputele legate de locurile de parcare, unde conflictele dintre vecini pot escalada. Repetarea unor acțiuni considerate deranjante poate duce la reclamații și verificări din partea autorităților.

În locul unor acțiuni directe asupra autoturismului, soluția recomandată este sesizarea instituțiilor competente. Parcările neregulamentare pot fi reclamate către Poliția Locală sau Poliția Rutieră.

De asemenea, pot fi transmise imagini care arată modul în care este parcat vehiculul, împreună cu indicatoarele sau marcajele existente în zonă.

Astfel, sancționarea șoferilor care încalcă regulile rămâne în responsabilitatea autorităților, iar cei nemulțumiți evită riscul unor probleme legale.