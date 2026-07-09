Social

Gestul banal care îți poate aduce probleme cu legea. Ce riști dacă ridici ștergătorul unei mașini parcate neregulamentar

Comentează știrea
Gestul banal care îți poate aduce probleme cu legea. Ce riști dacă ridici ștergătorul unei mașini parcate neregulamentarStergatoare. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mulți șoferi aleg să îi „taxeze” pe cei care parchează neregulamentar prin ridicarea ștergătoarelor, considerând că în spatele acest lui gest ar fi o simplă atenționare. În realitate, în anumite situații, o astfel de acțiune poate duce la probleme de natură legală. Conducătorii auto care parchează neregulamentar pot fi sancționați conform legislației rutiere, însă măsurile împotriva acestora pot fi luate doar de autoritățile competente. Persoanele care aleg să intervină pe cont propriu pot ajunge să răspundă dacă provoacă pagube sau dacă gestul este interpretat drept o formă de intimidare.

Important pentru șoferi. Când poate deveni o problemă ridicarea ștergătorului unei mașini

Simpla ridicare a unui ștergător nu este considerată automat infracțiune. Dacă gestul este unul izolat și mașina nu este avariată, nu există o sancțiune penală aplicată doar pentru această acțiune.

Situația se schimbă însă atunci când, în urma intervenției, apar deteriorări. Dacă mecanismul ștergătorului este forțat, rupt sau mașina suferă alte daune, proprietarul poate depune plângere.

În astfel de cazuri, fapta poate fi analizată prin raportare la prevederile Codului Penal privind distrugerea unui bun care aparține altei persoane.

Parcare

Parcare. Sursa foto: Freepik

Ce riști dacă provoci daune mașinii

O acțiune aparent minoră poate avea urmări serioase atunci când produce pagube materiale. Deteriorarea intenționată a unui bun poate atrage răspunderea penală, iar sancțiunile pot merge de la amendă până la pedeapsa cu închisoarea, în funcție de gravitatea situației.

Chiar și o avarie considerată mică, precum afectarea brațului ștergătorului sau a mecanismului acestuia, poate genera un conflict juridic între proprietarul mașinii și persoana care a intervenit.

Probleme pot apărea și în conflictele repetate dintre vecini

Nu doar pagubele materiale pot crea probleme. Dacă gestul este repetat și vizează aceeași persoană, situația poate fi interpretată diferit de autorități.

Astfel de cazuri apar mai ales în disputele legate de locurile de parcare, unde conflictele dintre vecini pot escalada. Repetarea unor acțiuni considerate deranjante poate duce la reclamații și verificări din partea autorităților.

Ce trebuie să faci dacă o mașină este parcată ilegal

În locul unor acțiuni directe asupra autoturismului, soluția recomandată este sesizarea instituțiilor competente. Parcările neregulamentare pot fi reclamate către Poliția Locală sau Poliția Rutieră.

De asemenea, pot fi transmise imagini care arată modul în care este parcat vehiculul, împreună cu indicatoarele sau marcajele existente în zonă.

Astfel, sancționarea șoferilor care încalcă regulile rămâne în responsabilitatea autorităților, iar cei nemulțumiți evită riscul unor probleme legale.

Stiri calde

23:55 - Calcule care taie elanul. Câți ani trebuie să muncească românii pentru un apartament

23:44 - România Regală și expozițiile internaționale din perioada interbelică

23:35 - Zeci de câini din București au ajuns în adăposturile ASPA. Care este sectorul cu cele mai mari probleme

23:25 - Cum compensează scumpirea petrolului și gazelor pierderile din Orientul Mijlociu și taxele din România

23:13 - Românii pierd în continuare timp la ghișee. Ce arată un nou studiu despre administrația publică

23:03 - Ședință de criză în PNL după decizia instanței. Tabăra Bolojan stabilește următorii pași. Update

HAI România!

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Bucureștiul a devenit o junglă urbanistică!

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale