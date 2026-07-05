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Restricții de circulație pe Transfăgărășan. Șoferi, îndemnați să evite zona

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Restricții de circulație pe Transfăgărășan. Șoferi, îndemnați să evite zonaTransfagarasanul. Sursa foto: Petronela Suhan
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Din cuprinsul articolului

Circulația rutieră va fi oprită luni, 6 iulie, pe mai multe porțiuni ale DN 7C – Transfăgărășan, din cauza organizării a două evenimente. Este vorba despre o competiție sportivă și o ședință foto-video privată cu autoturisme, arată Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Șoferii nu vor putea circula luni pe mai multe porțiuni din Transfăgărășan

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că restricțiile vor fi aplicate pe parcursul zilei pentru desfășurarea „Turului Ciclist al Sibiului”, dar și pentru un eveniment privat dedicat realizării unor materiale foto-video cu mașini.

Potrivit autorităților, circulația va fi închisă între orele 07:30 și 18:00 în Tunelul Bâlea Lac, pe DN 7C, între kilometrii 115+926 și 116+808, pe ambele sensuri.

Programul restricțiilor de circulație pe Transfăgărășan

Între orele 08:00 și 13:30, traficul va fi blocat în zona Cabanei Bâlea Lac, între kilometrii 117 și 130, iar între orele 09:00 și 13:30 restricțiile se vor aplica pe sectorul cuprins între Cabana Vama Cucului (km 141) și Cabana Bâlea Cascadă (km 130).

De asemenea, între orele 12:45 și 16:15, circulația va fi oprită între kilometrul 147+785, la intersecția DN 7C cu DJ 105P, și zona Bâlea Lac (km 116+800). Ultimul interval de restricții este programat între orele 13:30 și 18:00, pe tronsonul dintre Cabana Vama Cucului (km 141) și Bâlea Lac.

Recomandările polițiștilor pentru șoferii care aveau în plan să ajungă pe Transfăgărășan

„Având în vedere amploarea restricţiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum şi desfăşurarea succesivă a celor două evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărăşan şi respectarea semnalizărilor de circulaţie montate temporar la faţa locului, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, prezenţi la faţa locului pentru dirijarea traficului”, arată sursa citată.

Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative și să respecte indicațiile echipajelor de poliție aflate în zonele unde vor fi aplicate restricțiile.

Restricții de circulație și în județul Brașov

În județul Brașov, luni, 6 iulie 2026, pe durata Etapei a III-a, vor fi aplicate restricții de trafic pe DN1, pe sectorul dintre Voila și Sâmbăta de Jos, în zona intersecțiilor cu DJ105 și DJ105B. Măsura este programată în intervalul orar 13:40 – 13:45.

Marți, 7 iulie 2026, odată cu desfășurarea Etapei a IV-a, circulația va fi restricționată pe DN14, între Dumbrăveni, în zona intersecției cu DJ142C, și Șaroș pe Târnave, la intersecția cu DJ141B.

Accesul în zona cu restricții este estimat pentru intervalul 14:35 – 14:40, iar reluarea circulației pe întreg sectorul vizat este prevăzută între orele 14:40 și 14:55.

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