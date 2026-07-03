Traficul rutier pe șoseaua care conectează municipiul Brașov de stațiunea Poiana Brașov a suferit modificări importante în urma fenomenelor meteo extreme. Pe o secțiune de câteva zeci de metri, autoritățile au decis ca circulația să se desfășoare alternativ, pe o singură bandă de mers. Măsura a devenit necesară după ce ploile abundente înregistrate joi seara au provocat prăbușirea zidului de sprijin al arterei rutiere.

Situația critică a impus o reacție rapidă din partea administrației locale. Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a convocat în regim de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Decizia a fost luată imediat ce instituția a fost notificată cu privire la distrugerea unei bucăți de aproximativ 30 de metri din structura de sprijin a drumului care urcă spre stațiune, conform detaliilor oferite într-o notificare oficială emisă vineri.

Municipalitatea a evaluat rapid pagubele din teren și a stabilit planul inițial de intervenție pentru a preveni degradarea suplimentară a carosabilului.

Expertiza preliminară a arătat că problemele sunt localizate în două puncte apropiate ale șoselei, unde structura de rezistență a cedat sub presiunea apei acumulate în sol.

„În urma verificărilor făcute de reprezentanţii municipalităţii s-a constatat că, la km 5+800, o porţiune a zidului de sprijin s-a surpat pe o lungime de aproximativ 30 - 35 metri, drumul fiind afectat pe sensul de coborâre, iar la km 5+900, există o tasare a căii de rulare pe o porţiune de aproximativ 60 - 70 de metri.

În aceste condiţii primarul George Scripcaru a propus CLSU adoptarea unui set de măsuri urgente pentru punerea în siguranţă, consolidarea şi remedierea segmentelor de drum din zona afectată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. Totodată, până la consolidarea acestor porţiuni de drum, vor fi luate măsuri de presemnalizare/semnalizare a drumului afectat, pentru evitarea producerii unor accidente”, a transmis Primăria Braşov.

Echipele tehnice au acționat pe parcursul zilei de vineri pentru a securiza perimetrul. Astfel, în cursul după-amiezii, au fost montate balize direcționale și a fost pus în funcțiune un sistem de semaforizare temporar, care permite desfășurarea traficului alternativ pe banda rămasă viabilă.

Autoritățile nu exclud posibilitatea de a introduce noi limitări pentru autovehicule, în funcție de evoluția stabilității terenului și de concluziile specialiștilor care analizează porțiunea afectată.

„În funcţie de rezultatele expertizei care va fi realizată, vom vedea dacă se impun şi alte măsuri de restricţie cum ar fi cele de tonaj sau de gabarit”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea.

Aversele torențiale de joi seara au generat probleme severe nu doar pe șoseaua spre Poiană, ci și în mai multe cartiere din municipiu. Inundațiile și acumulările masive de apă au solicitat la maximum echipele de intervenție ale inspectoratului pentru situații de urgență.

În urma ploii torenţiale de joi seara, câteva zeci de beciuri, curţi şi subsoluri ale unor imobile au fost inundate, patru copaci s-au prăbuşit, iar două autoturisme şi o ambulanţă au rămas blocate din cauza acumulării de apă în zona unui pasaj.