Sezonul concediilor aduce milioane de șoferi pe drumurile din România, iar în stațiuni, orașe turistice sau în apropierea plajelor găsirea unui loc de parcare devine adesea o adevărată provocare. În astfel de situații, mulți aleg să tragă pe dreapta, pornesc luminile de avarie și cred că pot lăsa mașina câteva minute fără să riște o amendă. În realitate, Codul Rutier 2026 face o diferență clară între oprire și staționare, iar luminile de avarie nu oferă niciun drept suplimentar de a ocupa un loc unde acest lucru este interzis.

Potrivit OUG nr. 195/2002, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult cinci minute. Dacă acest interval este depășit, situația este încadrată legal drept staționare.

Asta înseamnă că într-o zonă unde există indicatorul „Staționarea interzisă”, șoferii pot opri doar pentru maximum cinci minute, cu condiția ca oprirea să fie permisă în acel loc.

Faptul că șoferul rămâne în mașină, ține motorul pornit sau activează luminile de avarie nu schimbă în niciun fel această încadrare.

Una dintre cele mai răspândite greșeli este folosirea luminilor de avarie ca justificare pentru o oprire mai lungă.

În realitate, acestea sunt destinate exclusiv avertizării celorlalți participanți la trafic și nu reprezintă o autorizație temporară de parcare.

Luminile de avarie trebuie utilizate în situații precum:

atunci când vehiculul este imobilizat din cauza unei defecțiuni;

în timpul remorcării;

când un vehicul se deplasează foarte încet și poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Dacă sunt pornite doar pentru a transmite mesajul că șoferul „revine imediat”, acestea nu îl protejează de sancțiuni.

Există și locuri unde nu este permisă nici măcar oprirea, nu doar staționarea.

În astfel de situații, pornirea luminilor de avarie nu schimbă regulile, iar șoferii pot fi sancționați chiar dacă lipsesc doar câteva minute.

Excepție fac doar cazurile în care vehiculul rămâne imobilizat involuntar din cauza unei defecțiuni sau a unei alte situații neprevăzute.

Codul Rutier prevede sancțiuni diferite în funcție de abatere. Oprirea neregulamentară se sancționează cu 2 sau 3 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Staționarea neregulamentară atrage 3 sau 4 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare.

De la 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă a crescut la 216,25 lei, astfel că sancțiunile sunt mai mari decât în prima parte a anului.

În plus, dacă vehiculul este lăsat nesupravegheat și este parcat neregulamentar, autoritățile pot dispune ridicarea acestuia. Pe lângă amendă, proprietarul va suporta și costurile de ridicare, transport și depozitare, care pot depăși 1.000-1.500 de lei, în funcție de localitate și de perioada în care mașina rămâne în parcarea operatorului.