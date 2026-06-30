Capcanele greu de evitat din Codul Rutier. Mulți șoferi se păcălesc

Deși mulți șoferi consideră că respectă regulile de circulație, există o serie de capcane legale care îi pot surprinde chiar și pe conducătorii auto experimentați. Acestea sunt prevăzute în Codul Rutier și aplicate cu strictețe de Poliție și probate cu camerele video.

Una dintre cele mai frecvente capcane este depășirea limitei de viteză cu doar 6-10 km/h. Mulți șoferi cred că „puțin peste” nu se sancționează, însă radarele fixe și mobile înregistrează începând de la +6 km/h. Amenda poate ajunge la câteva sute de lei, plus 2 puncte de penalizare.

O altă situație des întâlnită este oprirea pe banda de urgență a autostrăzii, chiar și „doar pentru câteva minute”. Legea interzice acest lucru, cu excepția cazurilor de forță majoră. Sancțiunea poate ajunge la 6-8 puncte amendă și chiar suspendarea permisului.

Folosirea telefonului mobil la semafor reprezintă o altă capcană. Chiar dacă mașina este oprită, șoferul este considerat „în circulație”. Amenda este cuprinsă între 6 și 8 puncte amendă, plus 2 puncte de penalizare.

Neacordarea priorității de trecere pietonilor la trecerile de pietoni fără semafor este, de asemenea, sancționată sever. Chiar dacă pietonul apare brusc, responsabilitatea revine șoferului. Amenda este consistentă și se adaugă 3-4 puncte de penalizare.

Alte capcane clasice includ:

Parcare pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități (amenzi între 1.500 și 2.000 lei + ridicarea mașinii);

Conducerea cu ITP-ul expirat chiar și cu o zi;

Depășirea unui vehicul oprit la semafor pe prima bandă.

Specialiștii recomandă prudență sporită și respectarea strictă a regulilor, mai ales în zonele cu camere de supraveghere. Multe dintre aceste capcane apar din cauza obișnuinței sau a grabei.

Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să mențină o distanță de siguranță mai mare, să folosească sistemele hands-free și să verifice periodic starea documentelor vehiculului.

În concluzie, Codul Rutier conține numeroase prevederi care pot genera amenzi usturătoare chiar și pentru greșeli aparent minore. Conștientizarea acestor capcane legale poate face diferența între un drum fără incidente și o amendă neplăcută.