Social

Capcanele greu de evitat din Codul Rutier. Mulți șoferi se păcălesc

Comentează știrea
Capcanele greu de evitat din Codul Rutier. Mulți șoferi se păcălescTrecere de pietoni. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Deși mulți șoferi consideră că respectă regulile de circulație, există o serie de capcane legale care îi pot surprinde chiar și pe conducătorii auto experimentați. Acestea sunt prevăzute în Codul Rutier și aplicate cu strictețe de Poliție și probate cu camerele video.

Capcanele din Codul Rutier

Una dintre cele mai frecvente capcane este depășirea limitei de viteză cu doar 6-10 km/h. Mulți șoferi cred că „puțin peste” nu se sancționează, însă radarele fixe și mobile înregistrează începând de la +6 km/h. Amenda poate ajunge la câteva sute de lei, plus 2 puncte de penalizare.

O altă situație des întâlnită este oprirea pe banda de urgență a autostrăzii, chiar și „doar pentru câteva minute”. Legea interzice acest lucru, cu excepția cazurilor de forță majoră. Sancțiunea poate ajunge la 6-8 puncte amendă și chiar suspendarea permisului.

Folosirea telefonului mobil la semafor reprezintă o altă capcană. Chiar dacă mașina este oprită, șoferul este considerat „în circulație”. Amenda este cuprinsă între 6 și 8 puncte amendă, plus 2 puncte de penalizare.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri

Pietonii trebuie protejați

Neacordarea priorității de trecere pietonilor la trecerile de pietoni fără semafor este, de asemenea, sancționată sever. Chiar dacă pietonul apare brusc, responsabilitatea revine șoferului. Amenda este consistentă și se adaugă 3-4 puncte de penalizare.

Parcare

Sursa foto: Arhiva EVZ

Alte capcane clasice includ:

Specialiștii recomandă prudență sporită și respectarea strictă a regulilor, mai ales în zonele cu camere de supraveghere. Multe dintre aceste capcane apar din cauza obișnuinței sau a grabei.

Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să mențină o distanță de siguranță mai mare, să folosească sistemele hands-free și să verifice periodic starea documentelor vehiculului.

În concluzie, Codul Rutier conține numeroase prevederi care pot genera amenzi usturătoare chiar și pentru greșeli aparent minore. Conștientizarea acestor capcane legale poate face diferența între un drum fără incidente și o amendă neplăcută.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...

23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante

23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului

23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă

23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas

23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale