Se schimbă locul în care șoferii susțin examenul pentru recuperarea permisului. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat o modificare care îi vizează pe șoferii cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce. Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație pentru redobândirea permisului nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră, ci în cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat pe pagina oficială de Facebook modificarea procedurii privind susținerea testului teoretic pentru recuperarea permisului suspendat.

„Modificare legislativă importantă pentru șoferii cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce! Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră, ci la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară”, se arată în postarea publicată de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, pe Facebook.

Instituția a anunțat că atât programarea pentru susținerea examenului, cât și verificarea îndeplinirii condițiilor necesare vor fi realizate exclusiv de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

„Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales”, a mai transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Suspendarea dreptului de a conduce reprezintă una dintre sancțiunile complementare prevăzute de legislația rutieră și este aplicată alături de amendă în cazul unor încălcări ale regulilor de circulație. În funcție de gravitatea faptei, perioada de suspendare poate fi de 30, 60, 90 sau chiar 120 de zile.

Pe lângă durata suspendării, șoferii trebuie să respecte și condițiile stabilite de lege pentru recuperarea permisului, acestea putând influența momentul în care documentul este restituit.

Conform Codului Rutier, suspendarea poate fi dispusă după acumularea a 15 puncte de penalizare într-un interval de șase luni sau direct, pentru anumite abateri grave.

Printre cele mai frecvente situații care duc la suspendarea permisului se numără depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, conducerea sub influența băuturilor alcoolice atunci când fapta este contravenție, conducerea sub influența substanțelor psihoactive, refuzul testării pentru alcool sau droguri, nerespectarea regulilor privind depășirea, neacordarea priorității pietonilor ori vehiculelor, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, acumularea a 15 puncte de penalizare în șase luni, folosirea telefonului mobil fără dispozitiv hands-free și nerespectarea limitelor de viteză în zonele de siguranță.

Procedura privind restituirea permisului suspendat și reducerea perioadei de suspendare este prevăzută la articolul 219 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, modificat prin legislația rutieră.

Conform prevederilor aflate în vigoare, șoferii care solicită reducerea perioadei de suspendare trebuie să depună cererea până cel târziu în a 30-a zi dacă nu au primit dovadă cu drept de circulație, respectiv până în a 45-a zi în cazul în care au beneficiat de o astfel de dovadă, ceea ce le permite să conducă încă 15 zile.

Legislația stabilește și sancțiuni mai severe pentru recidiviști. Șoferii care au avut permisul suspendat de două sau mai multe ori în ultimii trei ani vor avea perioada de suspendare majorată cu încă 30 de zile față de sancțiunea standard.

Procedura de redobândire diferă în funcție de motivul suspendării și de durata sancțiunii.

În cele mai multe situații, permisul este restituit după expirarea perioadei de suspendare. Această regulă se aplică șoferilor sancționați cu suspendarea pentru 30 de zile, celor care nu pot solicita reducerea perioadei de suspendare sau celor care nu fac demersurile necesare pentru a beneficia de această facilitate.

Pentru recuperarea permisului, șoferii trebuie să se prezinte la serviciul de permise și înmatriculări cu actul de identitate în original, dovada achitării amenzilor contravenționale, dacă acestea au fost aplicate, cererea pentru redobândirea permisului completată la ghișeu și dovada achitării taxei de 35 de lei.

Permisul nu este restituit automat după expirarea perioadei de suspendare, ci doar la solicitarea titularului, după depunerea documentelor necesare.

Există și situații în care șoferii sunt obligați să promoveze un examen teoretic înainte de recuperarea permisului.

Această obligație se aplică în cazul conducerii sub influența băuturilor alcoolice atunci când fapta este încadrată ca infracțiune, producerii unui accident cu pagube materiale după consumul de alcool, trecerii la nivel cu calea ferată atunci când barierele sunt în coborâre sau funcționează semnalele acustice și luminoase, precum și în cazul acumulării a 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la suspendarea permisului.

Examenul pentru redobândirea permisului constă într-un test cu 15 întrebări, iar candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 13 dintre acestea. Întrebările sunt similare celor din chestionarele disponibile pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.