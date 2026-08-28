Facturile la apă ale bucureștenilor ar putea crește cu până la 0,85 lei pe metru cub. Banii, direcționați spre investiții anti-inundații Consiliul General al Municipiului București a avut pe masă, vineri, 28 august 2026, un proiect care prevede majorarea costurilor suportate de bucureșteni pentru serviciile de apă și canalizare cu aproximativ 0,81-0,85 lei pe metru cub, pentru finanțarea unor investiții în infrastructura Capitalei.

Măsura, denumită neoficial în spațiul public „taxa pe inundație”, este legată de un nou program de investiții destinat extinderii și modernizării rețelelor de canalizare și construirii unor bazine de retenție. Investițiile sunt considerate importante în contextul episoadelor de ploi torențiale și al problemelor de evacuare a apelor pluviale din anumite zone ale Bucureștiului.

Potrivit informațiilor prezentate înaintea ședinței CGMB, noua componentă de tarif ar putea adăuga aproximativ 0,85 lei pentru fiecare metru cub de apă facturat.

Estimările publicate în documentele și relatările despre proiect indică o creștere de aproximativ 7-8% a facturii curente, în funcție de consumul fiecărui client.

În prezent, Apa Nova București afișează tarife de 7,19 lei/metru cub fără TVA pentru apa potabilă și 3,79 lei/metru cub fără TVA pentru serviciul de canalizare. Cu TVA inclus, tarifele afișate de companie sunt de 7,98 lei pentru apa potabilă și 4,21 lei pentru canalizare, pentru un metru cub.

Noile costuri ar urma să fie asociate unui program separat de investiții, negociat în cadrul contractului de concesiune dintre Municipiul București și Apa Nova.

Proiectul discutat de autoritățile Capitalei face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura urbană.

Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții municipalității înaintea votului, noul program de investiții este estimat la aproape 500 de milioane de euro. Aproximativ 300 de milioane de euro ar reprezenta componenta concesionarului, Apa Nova București, iar alte circa 220 de milioane de euro ar fi alocate componentei aflate la dispoziția Municipiului București.

Banii ar urma să fie utilizați pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, precum și pentru proiecte menite să reducă efectele ploilor abundente asupra orașului.

Una dintre principalele direcții de investiții este construirea unor bazine de retenție pentru apele pluviale.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat anterior că rețeaua de canalizare a Capitalei este subdimensionată în raport cu dezvoltarea orașului și cu volumele mari de apă care pot apărea în timpul fenomenelor meteorologice extreme.

Într-o declarație făcută înaintea ședinței CGMB, edilul a arătat că lucrările de amploare nu ar putea începe imediat, deoarece sunt necesare studii de fezabilitate și proiecte tehnice.

Municipalitatea a anunțat, de asemenea, că analizează construirea unor noi bazine de retenție, inclusiv în zone unde infrastructura actuală nu poate prelua rapid debitele generate de ploile abundente.

În documentația care a însoțit proiectul se arată că schimbările în profilul și intensitatea precipitațiilor au dus la apariția repetată a acumulărilor de apă și a inundațiilor în anumite zone ale Bucureștiului.

Sistemul de canalizare nu este, din punct de vedere legal, un sistem destinat exclusiv apărării împotriva inundațiilor. Cu toate acestea, funcționarea și extinderea acestuia sunt importante pentru preluarea, transportul și evacuarea apelor meteorice în timpul precipitațiilor intense.

Noua finanțare ar urma să fie direcționată către investiții dedicate infrastructurii, inclusiv extinderii rețelelor și realizării unor capacități suplimentare de retenție.

Impactul concret asupra facturilor va depinde de forma finală a actului aprobat și de calendarul aplicării noilor prevederi.

Pentru consumatori, principala schimbare este creșterea costului total asociat serviciilor de apă și canalizare. Pentru administrația Capitalei și operatorul serviciului, măsura face parte dintr-un program mai amplu de investiții, care vizează infrastructura orașului pe termen lung.

Autoritățile justifică investițiile prin necesitatea adaptării rețelelor Bucureștiului la dezvoltarea urbană și la episoadele de precipitații intense. Efectul direct pentru populație va fi însă o factură mai mare, calculată în funcție de consumul de apă al fiecărui client.