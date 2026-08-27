Clienții E.ON Energie România sunt vizați de o nouă tentativă de fraudă online. Compania atrage atenția asupra unei campanii de phishing în care persoane neautorizate folosesc numele și elementele vizuale ale furnizorului pentru a trimite e-mailuri false despre presupuse facturi neachitate. Campania a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Mesajele sunt construite astfel încât să pară cât mai apropiate de comunicările oficiale și îi îndeamnă pe destinatari să acționeze rapid.

În mesajele frauduloase, destinatarii sunt informați că ar avea o factură restantă și sunt îndemnați să efectueze plata prin accesarea unui link.

E-mailurile folosesc subiectul „Factura neachitată”, iar formularea poate crea impresia că este vorba despre o notificare urgentă transmisă de furnizor.

„Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei”, precizează E.ON.

Pericolul apare în momentul accesării linkului inclus în mesaj. Acesta nu duce către platformele oficiale ale companiei, ci către un domeniu controlat de atacatori, unde utilizatorilor li se pot solicita date personale sau informații bancare.

„Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și/sau informații bancare ale utilizatorilor”, avertizează compania.

Mesajele pot fi convingătoare și pot include sigla, culorile sau alte elemente grafice asociate companiei. În unele cazuri, inclusiv adresa afișată a expeditorului poate părea legitimă.

Compania îi sfătuiește pe clienți să nu acceseze linkurile primite prin e-mailuri suspecte și să nu introducă parole, date personale sau informații bancare înainte de verificarea situației.

Clienții sunt îndemnați să verifice direct facturile prin canalele oficiale E.ON și să acorde atenție adresei reale a expeditorului și site-ului către care sunt redirecționați.

De asemenea, fișierele atașate mesajelor a căror autenticitate nu poate fi verificată nu trebuie deschise. E-mailurile suspecte ar trebui șterse.

„Simplul fapt că un mesaj conține sigla E.ON, elemente grafice ale companiei sau o adresă de expeditor care pare familiară nu garantează autenticitatea acestuia. Adresa afișată a expeditorului poate fi falsificată sau mascată”, arată E.ON Energie România.

Persoanele care au accesat deja un link suspect sau au transmis date personale ori financiare trebuie să ia rapid măsuri pentru limitarea eventualelor pagube.

E.ON recomandă schimbarea imediată a parolelor conturilor care ar putea fi afectate și contactarea băncii emitente, în cazul în care au fost furnizate informații bancare.

De asemenea, este importantă verificarea tranzacțiilor pentru identificarea eventualelor operațiuni neautorizate. Dacă există suspiciuni că instrumentele de plată au fost compromise, acestea trebuie blocate, iar situația trebuie sesizată autorităților competente.

E.ON Energie România urmărește evoluția campaniei și colaborează cu autoritățile pentru limitarea efectelor tentativelor de fraudă.