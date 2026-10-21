Cetățeanul american Stephen Hubbard, în vârstă de 75 de ani, care a petrecut ultimii patru ani în detenție pe teritoriul Rusiei, se află pe drum spre Statele Unite ale Americii. Decizia privind eliberarea sa a fost luată de autoritățile de la Moscova și a fost catalogată de președintele american Donald Trump drept un gest realizat oficial fără niciun fel de compensație, anunță Reuters.

Anunțul oficial a fost făcut la jumătatea zilei de miercuri de către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Sankt Petersburg cu emisarul american Steve Witkoff. La scurt timp după confirmarea publică, șeful statului american a transmis un mesaj pe platforma sa de comunicare.

„Stephen este în drum către casa sa şi va fi foarte curând împreună cu familia sa”, a scris la puţin timp după aceea, pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american.

„Statele Unite, din respect faţă de preşedintele Trump, nu au ţinut să dea absolut nimic la schimb”, scrie locatarul Casei Albe.

În debutul întrevederii de la Sankt Petersburg, transmisă în direct de televiziunea publică rusă, reprezentantul american Steve Witkoff i-a adresat mulțumiri președintelui rus atât în numele lui Donald Trump, cât și în numele întregii națiuni americane.

„Vorbiţi mult despre faptul că preşedintele meu, preşedintele Trump, este un umanist. Dumneavoastră sunteţi, dumneavoastră înşivă, umanist, domnule. Şi eu salut asta”, a declarat Steve Witkoff.

Demersurile pentru punerea în libertate a cetățeanului american fuseseră anticipate cu o zi înainte, când Donald Trump declarase public că a purtat discuții direct cu Vladimir Putin pe această temă, lăsând să se înțeleagă că o rezolvare este iminentă.

Stephen Hubbard, un profesor de limba engleză aflat la pensie, a fost condamnat de o instanță rusă în luna octombrie 2024, la capătul unui proces desfășurat în spatele ușilor închise. Sentința primită a fost de aproape șapte ani de închisoare sub acuzația de mercenarism în favoarea armatei ucrainene, o încadrare pe care acesta a respins-o ferm.

Conform datelor furnizate de partea rusă, bărbatul a fost capturat la data de 2 aprilie 2022, odată cu preluarea controlului asupra orașului Izium din nord-estul Ucrainei, localitate în care se stabilise încă din anul 2014 alături de partenera sa de origine ucraineană. Autoritățile de la Moscova au păstrat tăcerea asupra situației sale timp de doi ani și jumătate, confirmând detenția abia în septembrie 2024, la startul procesului.

Moscova a susținut că americanul s-ar fi alăturat Apărării Teritoriale ucrainene la începutul invaziei ruse, fiind remunerat lunar cu cel puțin 1.000 de dolari. În replică, reprezentanții autorităților de la Kiev au precizat că numele lui Hubbard nu figura în evidențele acestei structuri militare. Ulterior, un fost coleg de celulă de naționalitate ucraineană a mărturisit că bărbatul a fost supus la tortură în perioada detenției.

Liderul de la Casa Albă a revenit ulterior cu clarificări suplimentare pe rețeaua Truth Social, oferind o nuanțare a declarațiilor inițiale legate de absența oricărui schimb între cele două state. El a salutat „un acord major şi important pentru Statele Unite”.

În plus, Donald Trump a făcut referire la presiunile politice interne legate de introducerea unor măsuri punitive împotriva Moscovei, explicând de ce a amânat adoptarea acestora.

Preşedintele american a evocat apeluri pe care le-a primit de la „multe persoane care au cerut să fie impuse imediat sancţiuni Rusiei” şi care vor acum, afirmă el, „să-i prezinte scuze”, pentru că „nu ştiau că negocia eliberarea lui Stephen Hubbard". „Dacă s-ar fi impus sancţiuni, aceste aceste negocieri ar fi fost cu siguranţă oprite”, subliniază el în acest mesaj.

Decizia privind eliberarea vine pe fondul unor pași reciproci făcuți de Washington și Moscova. Săptămâna trecută, administrația americană a exceptat Rusia de la o serie de sancțiuni majore aprobate anterior de Congres. Măsura, intens criticată de partea ucraineană, a survenit în urma unui acord bilateral ce vizează facilitarea importurilor de motorină rusească în SUA.

Moscova a anunțat deja că se așteaptă la perfectarea primelor contracte de export pentru carburant în perioada imediat următoare. Reducerea prețului la combustibil reprezintă o prioritate strategică pentru Donald Trump în perspectiva alegerilor legislative din 3 noiembrie, un test electoral extrem de important pentru partidul republican.