Averea lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis în locuința sa din Sibiu, continuă să provoace dispute în instanță. De această dată, fiica milionarului a obținut o victorie în procesul privind mai multe bunuri de valoare revendicate și de Adriana Viliginschi, fosta parteneră a afaceristului, care se află în prezent în spatele gratiilor. Disputa vizează mai multe ceasuri de lux și sute de monede din aur și argint, toate estimate la aproape 100.000 de euro.

Deși testamentul i-a lăsat Adrianei Viliginschi vila în care locuia Adrian Kreiner, precum și acțiuni la unele dintre firmele acestuia, dreptul de proprietate asupra obiectelor de valoare a ajuns să fie disputat în instanță. Fiica omului de afaceri a susținut că bunurile îi aparțineau tatălui său și că trebuie să intre în masa succesorală.

Conflictul a pornit după perchezițiile efectuate în februarie 2026 la locuința Adrianei Viliginschi. Atunci, anchetatorii au ridicat mai multe obiecte valoroase, printre care ceasuri Audemars Piguet, Chopard și CVSTOS, un model Datejust, un colier și sute de monede de colecție, potrivit Cancan.

Două dintre loturile de monede cântăreau împreună peste șapte kilograme, fiind vorba despre piese din argint. Evaluarea realizată în iunie 2026 a stabilit că valoarea totală estimată a ceasurilor și a monedelor din aur și argint se apropia de 100.000 de euro.

Procurorii instituiseră sechestru asupra bunurilor pentru a garanta eventualele despăgubiri și cheltuieli judiciare, până la limita de 800.000 de euro. Atât fiica milionarului, cât și Adriana Viliginschi au solicitat restituirea obiectelor.

Adriana Viliginschi și-a susținut cererea inclusiv prin faptul că testamentul îi acordase drepturi asupra locuinței în care au fost găsite bunurile. În schimb, Vanessa Kreiner a prezentat certificatul de moștenitor și a argumentat că drepturile testamentare ale fostei partenere a tatălui său vizau anumite bunuri, nu întreaga avere mobilă.

„La acest moment există o puternică aparenţă că bunurile enumerate mai sus fac parte din masa succesorală a defunctului Kreiner Adrian şi potrivit dispoziţiilor testamentare, s-ar cuveni numitei Kreiner Vanessa.”

Judecătorii au analizat facturile de achiziție și documentele privind transferurile bancare efectuate de Adrian Kreiner. Instanța a apreciat că există indicii puternice că obiectele proveneau din averea afaceristului și că fiica acestuia este îndreptățită să le primească.

În dispută a intervenit și bărbatul care a devenit concubinul Adrianei Viliginschi în aprilie 2024. Acesta a susținut că unele ceasuri și monede îi aparțineau și a contestat ridicarea lor de către anchetatori.

Potrivit documentelor judiciare, o parte dintre bunuri nu se mai aflau în locuință la o verificare ulterioară, iar polițiștii i-au solicitat bărbatului să le aducă înapoi. Ulterior, acesta și-a retras cererea de restituire.

Un alt aspect al dosarului îl reprezintă documentele prezentate pentru dovedirea proprietății. Anchetatorii au identificat facturi emise atât pe numele lui Adrian Kreiner, cât și pe cel al Adrianei Viliginschi. Situația unor înscrisuri urmează să fie lămurită într-un dosar separat privind suspiciuni de fals și uz de fals.

„La acest moment, se va da prevalenţă înscrisurilor emise pe numele defunctului Kreiner […], urmând ca în cadrul dosarului privind infracţiuni de fals şi uz de fals să se clarifice situaţia celorlalte înscrisuri.”, au arătat judecătorii.

Pe 2 octombrie 2026, Tribunalul Hunedoara a admis cererea formulată de Vanessa Kreiner și a dispus restituirea bunurilor către aceasta. Solicitarea Adrianei Viliginschi a fost respinsă.

„Admite cererea formulată de petenta Kreiner Vanessa. În baza art. 255 Cod procedură penală, restituie către petentă bunurile mobile indicate în ordonanţa nr. 185/##/P/2025 din data de 15.06.2026 […]. Respinge cererea de restituire a bunurilor, formulată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia”, au stabilit judecătorii.

Vanessa Kreiner trebuie să păstreze obiectele până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal. Nu este prima dată când fiica afaceristului obține restituirea unor bunuri ale tatălui său: într-un dosar soluționat în noiembrie 2025, instanța dispusese predarea către aceasta a altor 16 ceasuri care îi aparținuseră lui Adrian Kreiner.