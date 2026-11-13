TMB a adimis în parte contestația lui Georgescu împotriva sechestrului asupra conturilor. Declarația avocatului

Instanța Tribunalului București a admis în parte contestația formulată de Călin Georgescu împotriva măsurii asiguratorii instituite de DIICOT pe conturile sale instituite prin Ordonanța nr.2871/19/2024 din data de 07.10.2026 a procurorului de caz. Totodată, prin această decizie, instanța menține sechestrul/poprirea asiguratorie în limitele art.729 Cod Procedură Civilă.

“În baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile de judecată avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. “

Această decizie a fost pronunța în camera de consiliu a TMB din data de 12.11.2026.

Explicația acestei admiteri în parte a constestației fostului candidat la prezidențiale va fi dată în motivarea deciziei.

Art.729 din Codul de Procedură civilă reglementează limitele urmăririi silite a veniturilor bănești (salarii, pensii și alte venituri periodice), protejând în același timp mijloacele minime de existență ale debitorului și ale familiei sale.

Limitele reținerilor din salarii și venituri periodice

· Pentru obligații de întreținere (pensie alimentară) sau alocații pentru copii: Se poate urmări până la jumătate (1/2) din venitul net lunar.

· Pentru orice alte datorii (credite, taxe, amenzi etc.): Se poate urmări până la o treime (1/3) din venitul net lunar.

· În cazul concursurilor de urmăriri (mai multe popriri): Totalul reținerilor nu poate depăși jumătate (1/2) din venitul net lunar, indiferent de numărul creditorilor.

· Venituri mici: Dacă venitul net este sub nivelul jumătății din salariul minim net pe economie, această sumă este total protejată; se poate urmări doar partea care depășește acest prag.

Contactat telefonic de EVZ, avocatul Mircea Sinescu a declarat cu privire la această decizie luată de instanță:

“Este o soluție partial corectă, ca să mă exprim în termenii instanței. Așteptăm motivarea pentru a ne lămuri pe deplin cu privire la ce sumă rămâne sub puterea măsurii asiguratorii”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în urmă cu o zi, în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care este inculpat și omul de afaceri Ionel Rusen.

Anchetatorii îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune în formă continuată, într-o cauză care vizează obținerea unor garanții financiare de la un om de afaceri român, sub pretextul acordării unor împrumuturi de milioane de euro.

În comunicatul dat de DIICOT în 12 noiembrie 2026, presupusele fapte s-ar fi desfășurat între septembrie 2021 și octombrie 2023, în România și Marea Britanie.

Procurorul de caz susține că grupul ar fi folosit promisiunea unor finanțări externe pentru a determina o societate comercială să transfere bani în conturi asociate unor entități din străinătate.

Grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023. Procurorii susțin că membrii acestuia urmăreau să obțină bani de la oameni de afaceri români, promițându-le accesul la finanțări prin intermediul unor instituții bancare din străinătate.

Conform DIICOT, Călin Georgescu este persoana care ar fi coordonat activitatea grupului. Potrivit acuzațiilor, ceilalți participanți ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri cu funcții de conducere în societăți comerciale străine și cu acces la resurse financiare importante.

Schema ar fi presupus solicitarea unor garanții bănești înainte de acordarea creditelor promise. Procurorii susțin că aceste sume nu urmau să fie folosite în scopul declarat, ci ar fi intrat în posesia membrilor grupului.