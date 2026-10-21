Dan Andronic, Liviu Alexa, Dragoș Bistricianu și Doina Gradea au abordat subiectul susținerii financiare a presei online, în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul Hai România. Cei patru au analizat dacă publicul ar trebui să plătească pentru materialele jurnalistice și în ce măsură abonamentele pot reprezenta o soluție pentru publicațiile și platformele media online. Un alt subiect a fost controversa apărută după ce interviul cu Cristela Georgescu a putut fi urmărit gratuit doar în primele minute, continuarea fiind disponibilă pe bază de abonament.

Dan Andronic a susținut că publicațiile și platformele media trebuie să găsească modalități de finanțare care să le permită să își continue activitatea.

Moderatorul a explicat că veniturile obținute din publicitatea de pe YouTube nu sunt suficiente pentru a acoperi, în toate cazurile, cheltuielile unei producții realizate la standarde apropiate de cele ale televiziunilor.

„Eu cred că orice platformă, că este ziar scris, carte tipărită sau podcast, trebuie să câștige bani din produsul pe care îl scoate”, a afirmat Dan Andronic.

Acesta a comparat accesul la conținutul media cu plata pentru alte produse și servicii de divertisment.

„Ne-am obișnuit, în schimb, să plătim la Netflix la HBO să plătim la Disney acolo este normal. În rest, produsele astea ar trebui să fie pe gratis. De ce? Cum vreți să reziste presa dacă toată lumea vrea să uită și nimeni nu vrea să dea bani. Așa a murit și presa schisă. Ăsta a fost motivul”, a spus moderatorul.

Dan Andronic a susținut că abonamentele pot reprezenta o sursă de venit pentru redacțiile care produc materiale jurnalistice și emisiuni online.

Liviu Alexa a afirmat că a încercat să introducă plata pentru conținutul jurnalistic încă din 2008-2009 și că dezvoltarea unui asemenea model presupune timp și efort.

„Eu sunt unul dintre fraierii incipienței a României care în 2008-2009 au căutat să implementeze metodă de payment la ziare locale, pentru produsele mele personale, media și așa mai departe”, a declarat jurnalistul.

Acesta a susținut că publicul trebuie să înțeleagă faptul că producția jurnalistică presupune cheltuieli și că susținerea financiară a publicațiilor poate contribui la independența lor.

Liviu Alexa a apărat și decizia platformei Gândul de a solicita plata pentru accesul la interviul cu Cristela Georgescu.

„Gândul a procedat foarte bine și nu mă interesează, eu nu trebuie să-i dau explicații Cristelei Georgescu înainte, că vezi că o să fie plătit sau nu”, a afirmat acesta.

Jurnalistul a susținut că plata pentru conținut ar trebui să fie o opțiune disponibilă publicului, indiferent de preferințele politice ale celor care urmăresc materialele.

Dragoș Bistricianu a fost de acord cu principiul finanțării presei prin abonamente, dar a considerat că publicul ar fi trebuit informat dinainte despre condițiile de acces la interviu.

„Există acest sistem pay-per-view bine însămânțat în societățile occidentale e normal ca pentru fiecare muncă, pentru fiecare produs media să existe evident o plată, singurul amendament pe care l-aș face Exact cum spunea și tu, Dan Andronic, este în legătură cu felul în care au procedat cei de la gândul”, a spus Dragoș Bistricianu.

Acesta a explicat că nemulțumirea unei părți a publicului a fost legată de faptul că utilizatorii au putut urmări doar o parte din interviu înainte să li se solicite abonarea.

„Ar fi putut să facă un anunț în prealabil, să spună celor care doreau să vizioneze acea emisiune de la gândul cu Cristela Georgescu, că ar trebui să se aboneze”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, informarea din timp ar fi putut preveni o parte dintre criticile apărute după introducerea restricției.

Doina Gradea a susținut, la rândul său, că plata pentru conținutul media este legitimă, însă schimbarea condițiilor de acces ar fi trebuit comunicată mai clar.

„Nu mi se pară ok că n-au anunțat înainte. Sunt perfect de acord cu politica lor. E ok. Fiecare stabilește politica editorială, politica de vânzări, politica companiei. Dar trebuie să anunți, nu să te trezești”, a declarat Doina Gradea.

Aceasta a apreciat că lipsa unei comunicări prealabile poate afecta imaginea unei platforme care produce conținut pentru public.

„Adică îi înjură lumea și e păcat pentru că ei oferă un conținut bun”, a spus Doina Gradea.