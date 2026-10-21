Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

La români, speranța moare ultima. Până atunci, se plătesc taxe, se strâng curele și se mai ascultă un discurs despre cât de greu va fi înainte să fie bine. Învestirea Guvernului Luca Niculescu aduce din nou întrebarea pe care oamenii o pun la fiecare schimbare de putere: de data aceasta se schimbă și viața noastră sau doar numele de pe ușile ministerelor?

Dan Andronic, Liviu Alexa, Dragoș Bistriceanu și Doina Gradea discută despre noul guvern, calculele partidelor și distanța dintre promisiunile politicienilor și așteptările românilor. Cine își asumă guvernarea? Cine își pregătește deja scuzele? Și cât poate rezista un cabinet prins între presiunea politică și nemulțumirea celor care așteaptă rezultate? O discuție directă, cu întrebări incomode și fără menajamente, despre putere, responsabilitate și speranța pe care românii continuă să o acorde, chiar și după atâtea dezamăgiri.

De la ora 12.00, pe platforma HAI România. Speranța moare ultima. Răbdarea nu are aceeași obligație. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.