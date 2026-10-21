Politica

Elena Udrea o vede pe Cristela Georgescu în cursa pentru Cotroceni. Ce spune despre susținătorii soțului ei

Elena Udrea o vede pe Cristela Georgescu în cursa pentru Cotroceni. Ce spune despre susținătorii soțului eiSursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Elena Udrea consideră că Cristela Georgescu ar putea candida la alegerile prezidențiale și ar beneficia de sprijinul unei părți dintre alegătorii care l-au susținut pe soțul său, Călin Georgescu. Fosta ministră a Turismului a vorbit despre această posibilitate la emisiunea „Subiectul Zilei”, unde a analizat și implicațiile politice ale situației fostului candidat la Președinție.

Udrea a afirmat că aparițiile publice ale Cristelei Georgescu și modul în care aceasta comunică i-au atras atenția. În opinia sa, soția lui Călin Georgescu ar putea lua în calcul o candidatură, dacă își dorește să intre în politică.

Elena Udrea consideră că Cristela Georgescu ar putea prelua o parte din susținerea soțului său

Fosta ministră a Turismului a susținut că o eventuală candidatură a Cristelei Georgescu ar putea atrage alegători care îl susțin pe Călin Georgescu, mai ales dacă acesta nu ar putea participa la următoarele alegeri prezidențiale.

„Cred că ar putea să candideze dacă se și gândește la asta și cred că ar avea susținătorii lui Călin Georgescu. Sunt sigură că ar merge cu doamna Cristela Georgescu, mai ales în contextul în care Călin Georgescu ar fi arestat în continuare”, a afirmat Elena Udrea.

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Declarația vine pe fondul discuțiilor despre viitorul politic al lui Călin Georgescu și despre posibilitatea ca acesta să fie împiedicat să participe la o viitoare competiție electorală. O eventuală candidatură a soției sale rămâne, în acest moment, o ipoteză prezentată de Elena Udrea.

Elena Udrea

Sursa foto: Facebook/Elena Udrea

Elena Udrea speră ca soția lui Călin Georgescu să nu ajungă în atenția procurorilor

În timpul emisiunii, Elena Udrea a fost întrebată dacă se așteaptă ca și Cristela Georgescu să ajungă în atenția procurorilor. Ea a spus că speră să nu se întâmple acest lucru și a susținut că o asemenea evoluție ar putea alimenta suspiciuni privind motivele acțiunilor judiciare.

„Ar fi pentru toată lumea evident că este o acțiune strict îndreptată împotriva familiei Georgescu pentru a fi scoși cu totul din jocul politic”, a susținut aceasta.

Afirmația reprezintă interpretarea Elenei Udrea asupra unei posibile situații viitoare. În discuție au fost abordate și implicațiile juridice ale dosarelor în care este vizat fostul candidat la Președinție, precum și legătura pe care unii interlocutori au pus-o între aceste demersuri și contextul politic.

Alegerile parlamentare din 2028 au apărut în discuția despre viitoarea cursă prezidențială

Elena Udrea a vorbit și despre perspectivele politice pentru următorii ani. Discuția a inclus alegerile parlamentare programate pentru 2028 și posibilitatea ca liderii care vor obține rezultate importante la acel scrutin să ia în calcul o candidatură la Președinție.

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