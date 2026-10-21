Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova s-ar putea trezi cu roțile mașinilor blocate dacă parchează neregulamentar. În anumite condiții, vehiculele ar putea fi și ridicate. Autoritățile vor putea evacua mașinile abandonate și vor avea posibilitatea să restricționeze accesul autoturismelor poluante în anumite zone urbane. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege privind mobilitatea urbană durabilă, care urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură.

Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, agenții constatatori vor putea bloca roțile vehiculelor parcate cu încălcarea regulilor, dacă șoferul sau proprietarul nu se află la fața locului.

Dacă, în termen de 72 de ore de la blocarea roților, nimeni nu solicită deblocarea mașinii, autoritățile vor putea dispune evacuarea acesteia.

Parcările publice cu plată vor fi administrate de autoritățile locale, prin întreprinderi municipale sau operatori desemnați. Tarifele vor fi stabilite de consiliile locale și municipale. Banii încasați ar urma să fie folosiți cu prioritate pentru modernizarea parcărilor, dezvoltarea infrastructurii și sprijinirea transportului public.

Proiectul prevede și reguli pentru automobilele abandonate pe domeniul public. Proprietarii vor avea la dispoziție 15 zile pentru a le îndepărta voluntar.

După expirarea termenului, autoritățile vor putea ridica vehiculele și le vor depozita într-un spațiu special amenajat.

Dacă mașina nu este revendicată în următoarele 60 de zile, administrația locală va putea solicita instanței de judecată constatarea abandonului și transmiterea vehiculului în proprietatea sa.

Autoritățile ar putea introduce și zone în care circulația autoturismelor poluante să fie limitată sau taxată diferențiat, în funcție de nivelul emisiilor.

Măsura este inclusă în proiectul privind mobilitatea urbană durabilă și urmărește reducerea poluării în orașe.

Documentul prevede și obligații pentru municipiile Chișinău și Bălți, care vor trebui să elaboreze planuri de mobilitate urbană. Acestea vor viza siguranța rutieră, dezvoltarea transportului public și accesul persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Stațiile de transport public vor trebui planificate la cel mult 300 de metri de școli, instituții medicale, centre pentru îngrijirea vârstnicilor și instituții comunitare.

De asemenea, cel puțin 60% din populație ar urma să locuiască la mai puțin de 500 de metri de o linie de transport public, pe care vehiculele să circule la intervale de maximum 20 de minute.

Potrivit Agenției Servicii Publice, în prima jumătate a anului 2025, în Republica Moldova erau înmatriculate peste 1,35 milioane de vehicule. Dintre acestea, peste 387.000 erau înregistrate în municipiul Chișinău, inclusiv aproximativ 287.000 de autoturisme.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în prima lectură.