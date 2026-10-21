Două deputate din partidul UNIT propun eliminarea TVA de 21% pentru mai multe categorii de produse de igienă și contracepție. Inițiativa legislativă, depusă miercuri la Senat, vizează absorbantele și alte produse pentru igiena menstruală, scutecele pentru copii, produsele destinate persoanelor care suferă de incontinență, dar și prezervativele.

Dumitrița Albu și Aurora Tasica Simu susțin că aceste produse acoperă nevoi fundamentale și nu ar trebui tratate ca bunuri de lux. Proiectul urmărește reducerea costurilor pentru persoanele care au nevoie de astfel de articole în mod constant.

Inițiativa legislativă prevede scutirea de TVA pentru patru categorii de produse destinate igienei, îngrijirii și contracepției.

Prima categorie cuprinde produsele de protecție igienică folosite în timpul menstruației sau în perioada de lăuzie. Lista include absorbante igienice, protecții zilnice absorbante, tampoane interne, cupe și discuri menstruale, precum și lenjerie menstruală absorbantă, atât de unică folosință, cât și reutilizabilă.

A doua categorie vizează scutecele, chiloții-scutece și alte produse absorbante destinate nou-născuților, sugarilor și copiilor. Sunt incluse și inserțiile absorbante concepute pentru utilizarea împreună cu aceste articole.

Proiectul prevede, de asemenea, eliminarea TVA pentru produsele folosite de persoanele care suferă de incontinență urinară sau fecală. Acestea includ scutece, chiloți absorbanți, protecții anatomice, aleze și alte produse absorbante, de unică folosință sau reutilizabile.

A patra categorie cuprinde prezervativele externe și interne, indiferent de materialul din care sunt fabricate.

Inițiatoarele proiectului afirmă că produsele vizate răspund unor nevoi biologice și medicale inevitabile, iar reducerea taxării ar avea un impact social important.

„Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinții nu pot renunța la scutecele copiilor, iar persoanele care suferă de incontinență au nevoie de produse care le asigură igiena și demnitatea. În același timp, prezervativele au un rol esențial în prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite. Nu este un proiect populist, ci o măsură fiscală și socială care se înscrie în cadrul legislativ european”, au transmis cele două deputate.

Acestea susțin că produsele respective nu reprezintă un lux, ci articole necesare pentru igiena personală, îngrijirea copiilor și protejarea sănătății.

„Nu cerem privilegii și nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale”, au afirmat inițiatoarele.

Propunerea legislativă nu se extinde asupra tuturor produselor de igienă sau de îngrijire utilizate zilnic. Pasta de dinți, șervețelele umede, cosmeticele pentru copii, cremele, biberoanele, tetinele și suzetele nu se regăsesc pe lista articolelor pentru care deputatele solicită TVA zero.

Inițiatoarele își justifică alegerea prin prevederile legislației europene. Potrivit acestora, Directiva (UE) 2022/542 permite statelor membre să aplice scutiri fiscale anumitor categorii de produse esențiale, inclusiv celor utilizate pentru contracepție, protecție igienică și absorbție.

„Deși unele dintre acestea pot fi necesare în viața de zi cu zi, includerea lor în același mecanism de TVA 0% nu beneficiază de același temei juridic” prevăzut de legislația europeană.

Astfel, proiectul se concentrează asupra produselor pentru care inițiatoarele consideră că există o bază juridică europeană pentru aplicarea facilității fiscale. Eliminarea TVA ar urma să reducă prețul acestor articole pentru consumatori, dacă inițiativa va fi adoptată și va intra în vigoare.