Avertismentul dur al NATO: Ucraina e miza reală, nu Groenlanda

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a atras atenția că, în contextul mai multor subiecte aflate pe agenda internațională, principalul punct de interes pentru Alianța Nord-Atlantică rămâne conflictul din Ucraina, potrivit publicației The Guardian.

Declarațiile au fost făcute în timpul Forumului Economic Mondial, în care Rutte a subliniat riscurile unei eventuale deturnări a atenției de la situația de securitate din estul Europei.

Secretarul general al NATO a precizat că dezbaterile privind alte dosare nu trebuie să umbrească realitatea de pe frontul ucrainean.

Acesta a adăugat că este „puțin îngrijorat că am putea scăpa din vedere lucrurile esențiale concentrându-ne prea mult pe aceste alte subiecte”, subliniind importanța menținerii atenției asupra conflictului aflat în desfășurare.

Mark Rutte a descris situația din Ucraina ca fiind una critică, mai ales în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice. „În timp ce vorbim, rachete rusești și drone rusești atacă infrastructura energetică din Ucraina.

Știm că acum sunt minus 20 de grade la Kiev. Știm că Ucraina poate acoperi doar 60% din necesarul său de electricitate”, a declarat secretarul general al NATO.

Aceste afirmații evidențiază impactul direct al conflictului asupra populației civile, în special în condiții de iarnă severă, când accesul la energie este esențial pentru funcționarea serviciilor de bază.

În același context, Rutte a făcut referire la pierderile suferite de Rusia, potrivit estimărilor prezentate. „Este adevărat că rușii au pierdut în luna decembrie 1.000 de oameni morți pe zi – nu grav răniți, ci morți.

Asta înseamnă peste 30.000 într-o singură lună. În anii ’80, în Afganistan, sovieticii au pierdut 20.000 de oameni în zece ani. Acum pierd 30.000 într-o lună. Și totuși continuă atacul, ba chiar îl intensifică”, a spus el.

Oficialul NATO a folosit aceste date pentru a sublinia că intensitatea conflictului nu a scăzut, în pofida pierderilor semnificative.

Mark Rutte a avertizat că sprijinul occidental pentru Ucraina nu trebuie diminuat, chiar dacă există inițiative financiare sau semnale privind procese de pace.

„Dacă credem că, din cauza celor 90 de miliarde de euro pe care Comisia a reușit să le mobilizeze sau pentru că procesul de pace pare să se miște într-o direcție bună, putem uita de apărarea Ucrainei – nu. Ei au nevoie de sprijinul nostru acum, mâine și poimâine”, a declarat acesta.

În final, secretarul general al NATO a reiterat necesitatea ca Europa să își consolideze baza industrială de apărare.

Potrivit lui Rutte, acest demers este esențial pentru a putea răspunde oricăror provocări viitoare care ar putea veni din partea Rusiei, în contextul actualei situații de securitate.