PSD cere explicații pentru excluderea României de pe lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina

oameni pe strada Ucraina. Sursa foto: Captură video/Youtube
Partidul Social Democrat (PSD) solicită autorităților române competente să clarifice urgent motivele pentru care Ucraina a eliminat România de pe lista statelor pentru care este permisă dubla cetățenie. Potrivit reprezentanților partidului, această decizie vine în contrast cu sprijinul pe care România l-a oferit Ucrainei de la începutul războiului.

PSD solicită Președinției și Guvernului să acționeze după ce România a fost exclusă de pe lista statelor cu drept la dublă cetățenie în Ucraina

Partidul Social Democrat cere implicarea rapidă a Ministerului Afacerilor Externe, a Administrației Prezidențiale și a Guvernului pentru a solicita explicații autorităților ucrainene. Social-democrații spun că măsura este „profund nedreaptă” și consideră că aceasta afectează comunitatea românească din Ucraina.

„Această omisiune contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de România pe parcursul conflictului ruso-ucrainean și poate avea efecte negative inclusiv asupra procesului de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. Este nedrept față de sacrificiile etnicilor români care au luptat pe frontul ucrainean”, se arată în comunicatul PSD.

Relația României cu țara afectată de război, în vizorul social-democraților

Partidul subliniază că România a avut o atitudine corectă și constantă față de Ucraina, comparabilă cu cea a altor state europene precum Polonia, Cehia sau Germania, pentru care Ucraina permite acorduri de dublă cetățenie.

Potrivit PSD, sentimentul de inechitate este accentuat de faptul că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din Ucraina. De asemenea, social-democrații insistă ca autoritățile române să intervină rapid pentru clarificarea acestei situații și să protejeze drepturile comunității românești din Ucraina.

Legea a stârnit nemulțumire în rândul românilor din Ucrain

Intrarea în vigoare a noii legi privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene a generat nemulțumiri în rândul românilor din Ucraina. Actul normativ se aplică din 16 ianuarie și stabilește regulile pentru cetățenia multiplă.

Legea prevede și lista statelor cu care Ucraina acceptă acorduri de dublă cetățenie. Sunt incluse Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii și Canada. România nu se regăsește printre aceste țări, fapt care a stârnit nemulțumire în comunitatea românească.

Cetățenii ucraineni din statele aflate pe listă pot obține o a doua cetățenie fără a renunța la cea ucraineană. În același timp, etnicii ucraineni din aceste țări pot dobândi cetățenia Ucrainei printr-o procedură simplificată.

