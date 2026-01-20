România, exclusă din lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie în Ucraina
O nouă lege referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, care a intrat în vigoare pe data de 16 ianuarie, a provocat nemulțumiri în comunitatea românească din Ucraina. Actul normativ adoptat de autoritățile de la Kiev stabilește condițiile în care poate fi obținută cetățenia multiplă, dar și lista statelor cu care Ucraina acceptă dublă cetățenie.
Cele cinci state cu care Ucraina acceptă dubla cetățenie
Actul normativ adoptat de autoritățile de la Kiev stabilește condițiile în care poate fi obținută cetățenia multiplă, precum și lista statelor cu care Ucraina acceptă dublă cetățenie. Aceasta cuprinde cinci țări, trei din Europa și două din America de Nord: Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii și Canada. România nu se regăsește pe listă, situație care provoacă îngrijorare în rândul românilor din Ucraina.
În cazul acestor state, cetățenii ucraineni pot obține o a doua cetățenie fără obligația de a renunța la cetățenia ucraineană. Totodată, actul normativ prevede că etnicii ucraineni din aceste țări pot deveni cetățeni ai Ucrainei printr-o procedură simplificată.
Ce criterii au fost luate în calcul
Legea care instituie dreptul la cetățenie multiplă a fost promulgată de președintele Volodimir Zelenski în luna iulie a anului trecut. Ulterior, pe 5 noiembrie 2025, Guvernul de la Kiev a adoptat lista statelor cu care va fi aplicată cetățenia multiplă.
„Se va acorda prioritate acelor ţări care se numără printre cei mai apropiaţi şi mai siguri aliaţi”, anunța, atunci, Ministerul de Externe al Ucrainei.
Criteriile luate în considerare la formarea listelor țărilor „partenere” au fost următoarele:
- apartenența la G7;
- apartenența la Uniunea Europeană;
- aplicarea de sancțiuni împotriva Federației Ruse pentru agresiunea împotriva Ucrainei;
- sprijinul acordat independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, reflectat prin pozițiile exprimate la vot în organizațiile internaționale;
- existența unor relații de parteneriat strategic sau de altă natură;
- nivelul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor bilaterale;
- sprijinul financiar oferit Ucrainei;
Avocat: Lipsa României reprezintă o subapreciere
Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș consideră că decizia de a limita la cinci lista statelor pentru care este acceptată dubla cetățenie reprezintă o subapreciere a României din partea autorităților de la Kiev.
„Am fi aşteptat ca toate ţările din Uniunea Europeană, care sprijină necondiţionat Ucraina în actualul conflict să fie incluse pe acea listă. În plus poate să fie şi Statele Unite, şi Canada. Mi se pare că ţările care fac parte din Uniunea Europeană sunt tratate discriminatoriu. Cu atât mai mult România. După ruşi, comunitatea de români este a doua din punct de vedere numeric şi, având în vedere sprijinul necondiţionat pe care îl acordă România Ucrainei în actualul conflict şi având în vedere sutele de etnici români care au căzut la datorie pe frontul ruso-ucrainean, era normal, firesc şi de aşteptat ca şi România să fie inclusă pe acea listă”, a spus acesta, pentru Agerpres.
