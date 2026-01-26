Premieră pentru prețul aurului. Metalul prețios depășește pentru prima dată 5.000 de dolari pe uncie

Prețul aurului a depășit pentru prima dată 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor generate de politicile și declarațiile lui Donald Trump, care îi determină pe investitori să caute refugiu în metalul prețios, potrivit The Guardian.

Prețul aurului a crescut luni cu 1,8%, ajungând la 5.078 de dolari pe uncie, potrivit Bloomberg. Metalul prețios a atins astfel un nivel istoric, în contextul incertitudinilor internaționale generate de politicile globale și mișcările piețelor financiare.

Creșterea a survenit după ce președintele american Donald Trump a amenințat Canada cu tarife de 100% dacă va încheia un acord cu China și după confruntările cu Europa privind viitorul Groenlandei, ceea ce a determinat investitorii să caute aurul ca refugiu sigur.

Piețele financiare globale sunt deja îngrijorate, iar temerile privind o nouă închidere a administrației americane au crescut după ce democrații au amenințat să blocheze finanțarea Departamentului Securității Interne, ca urmare a împușcării unui bărbat în Minneapolis de către agenții federali de imigrare în weekend.

Etapa istorică de luni marchează o evoluție extraordinară a aurului, al cărui preț a crescut cu aproape 90% de la inaugurarea lui Trump. Steve Miller, consilier în strategie la GSFM, a declarat că nu a mai întâlnit un fenomen similar în cele patru decenii de activitate pe piețele financiare.

Steve Miller, fost șef al departamentului de venituri fixe la BlackRock, a declarat că ultima creștere similară a aurului a avut loc în timpul șocurilor petroliere și al fricii de inflație de la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80, înainte de a intra pe piețe. El a subliniat că temerile recente vizează măsuri ale administrației Trump menite să slăbească dolarul american.

Catalizatorul creșterii de luni a fost și știrea că Rezerva Federală a SUA a cerut băncilor să verifice rata de schimb între dolar și yenul japonez, în contextul deprecierii acestuia. Miller a precizat că această măsură sugerează că dolarul este considerat prea puternic de autorități.

Voci importante din administrația americană au semnalat că ar dori un dolar mai slab pentru a sprijini producția internă, ceea ce ar submina valoarea activelor americane de bază și ar crește atractivitatea aurului ca rezervă de valoare. Unele opinii pun accent pe datoria și deficitele SUA, care ar putea afecta piețele globale dacă încrederea în moneda de rezervă mondială scade brusc.

Steve Miller a precizat că, deși scenariul mai dramatic nu este sigur, aurul va rămâne căutat pentru diversificare și protecție. Expertul a afirmat că metalul prețios poate avea potențial de creștere suplimentar și poate proteja investitorii de turbulențele din alte clase de active.