Economiști germani cer aducerea aurului din SUA: Este prea riscant

Germania se confruntă cu presiuni pentru a-și retrage aurul de miliarde de euro depozitat în seifurile americane, pe fondul tensiunilor transatlantice și al politicii imprevizibile a lui Donald Trump, potrivit The Guardian.

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă naţională de aur din lume, după Statele Unite, aproximativ 164 de miliarde de euro, echivalentul a 1.236 de tone, fiind depozitate în seifurile din New York.

Emanuel Mönch, economist de renume şi fost şef al departamentului de cercetare al Bundesbank, a solicitat repatrierea aurului, susţinând că păstrarea acestuia în SUA este prea „riscantă” sub actuala administraţie.

Emanuel Mönch a declarat pentru Handelsblatt că, având în vedere situaţia geopolitică actuală, depozitarea unei cantităţi atât de mari de aur în SUA pare riscantă şi a sugerat că Bundesbank ar trebui să ia în considerare repatrierea acestuia pentru o independenţă strategică mai mare.

Pieţele bursiere mondiale se pregătesc pentru turbulenţe după ultimul şoc tarifar al lui Trump, însă Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliţie al lui Friedrich Merz, a precizat că retragerea rezervelor de aur nu este luată în considerare în prezent.

Mönch nu este singurul economist care susţine repatrierea aurului, alături de el fiind Michael Jäger, şeful Asociaţiei Contribuabililor Europeni şi Germani, care a avertizat că dorinţa SUA de a acapara Groenlanda ar ridica riscuri pentru accesul la rezervele germane, subliniind că aurul nu mai este în siguranţă în seifurile Fed şi că Bundesbank ar trebui să-l aducă acasă.

Problema, anterior apanajul partidului AfD, a intrat şi în discursul politic mainstream, Katharina Beck, purtătoare de cuvânt a Verzilor în Bundestag, declarând că aurul reprezintă un punct de sprijin pentru stabilitate şi încredere care nu trebuie să fie folosit în disputele geopolitice.