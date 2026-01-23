JD Vance explodează: America apără Groenlanda, nu Danemarca apără Groenlanda

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a susținut public inițiativa administrației conduse de Donald Trump privind Groenlanda, afirmând că rolul strategic al Statelor Unite în regiunea arctică justifică implicarea directă a Washingtonului în accesul la resursele naturale ale teritoriului. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postuluiNewsmax, în contextul discuțiilor internaționale recente despre securitate și apărare.

Donald Trump a anunțat miercuri că există un „cadru” pentru un acord legat de Groenlanda, în urma discuțiilor purtate cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la forumul economic de la Davos, Elveția.

Președintele american nu a oferit detalii complete, însă a precizat într-un interviu că acordul ar putea include accesul Statelor Unite și al aliaților europeni la drepturi asupra resurselor minerale, precum și cooperare în cadrul sistemului de apărare antirachetă Golden Dome.

În intervenția sa la emisiunea „Carl Higbie FRONTLINE”, JD Vance a declarat:

„Vrem să împărțim bogăția acestui teritoriu frumos, cu multe minerale și multe resurse pe care, în esență, noi le protejăm”.

Vicepreședintele a subliniat că puterea militară americană este principalul factor de descurajare împotriva unor potențiale amenințări externe în regiune.

Groenlanda este un teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarca, însă, potrivit lui Vance, securitatea zonei nu este asigurată de capacitățile militare daneze.

„Ce împiedică Rusia sau China să invadeze Groenlanda? Este puterea Danemarcei?”, a întrebat retoric vicepreședintele, adăugând ulterior: „Nu. Este puterea Statelor Unite ale Americii”.

JD Vance a explicat că regiunea arctică joacă un rol esențial în arhitectura de securitate a Statelor Unite. „Dacă, ferească Dumnezeu, o țară străină ar lansa o rachetă balistică intercontinentală către Statele Unite, întregul nostru sistem de apărare antirachetă ar putea fi destabilizat dacă nu controlăm Arctica”, a afirmat acesta.

El a completat că o astfel de situație ar avea implicații directe asupra siguranței cetățenilor americani.

Vicepreședintele a respins criticile formulate public de unii lideri europeni, susținând că acestea nu reflectă discuțiile purtate în privat. „În public sunt refuzuri categorice, dar sunt ele la fel și în privat? Absolut nu”, a spus Vance.

Acesta a insistat că abordarea administrației Trump este una pragmatică și nu reprezintă o poziție ostilă față de Europa.

„Noi chiar iubim Europa”, a declarat vicepreședintele, adăugând:

„O iubim atât de mult încât le cerem să facă ceea ce propria lor conducere refuză să facă, și anume să aibă grijă de ei înșiși și să fie mai eficienți”.