Polonia își consolidează rezerva strategică de aur și depășește Banca Centrală Europeană

Banca Națională a Poloniei a ajuns să dețină aproximativ 550 de tone de aur, un nivel care depășește rezervele deținute de Banca Centrală Europeană, evaluate la circa 506,5 tone.

Decizia autorităților de la Varșovia este parte a unei strategii deliberate de consolidare a stabilității financiare, într-un context internațional marcat de crize succesive, tensiuni geopolitice și incertitudine pe piețele financiare globale.

Creșterea accelerată a rezervelor de aur plasează Polonia printre cele mai active state din lume în ceea ce privește achizițiile de metal prețios, într-un moment în care tot mai multe bănci centrale își regândesc structura rezervelor valutare. Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, Varșovia tratează aurul nu doar ca pe un activ financiar, ci ca pe un element central al securității economice naționale.

Președintele Banca Națională a Poloniei, Adam Glapiński, a subliniat în mod repetat importanța aurului în structura rezervelor statului. Potrivit acestuia, aurul reprezintă un activ sigur, lipsit de risc de credit, independent de politicile monetare ale altor state și capabil să reziste șocurilor majore generate de crize financiare sau geopolitice.

În viziunea conducerii băncii centrale, aurul oferă o formă de protecție care nu poate fi replicată de activele denominate în valute. Într-un context în care politicile monetare globale se modifică rapid, iar relațiile economice internaționale sunt tot mai imprevizibile, metalul prețios este perceput drept o ancoră de stabilitate.

Valoarea actuală a rezervelor de aur ale Poloniei depășește 63 de miliarde de euro, un nivel care reflectă atât cantitatea acumulată, cât și evoluția prețului aurului pe piețele internaționale. Obiectivul declarat al Băncii Naționale a Poloniei este atingerea pragului de 700 de tone, ceea ce ar echivala cu aproximativ 400 de miliarde de zloți, adică în jur de 94 de miliarde de euro.

Această țintă ar consolida poziția Poloniei în rândul statelor europene cu cele mai mari rezerve de aur și ar întări rolul băncii centrale ca actor important în arhitectura financiară regională.

Datele oficiale arată o evoluție spectaculoasă a ponderii aurului în rezervele valutare ale Poloniei. Dacă în 2024 aurul reprezenta 16,86% din totalul rezervelor, la finalul anului 2025 ponderea a ajuns la 28,22%. Aceasta este una dintre cele mai rapide creșteri înregistrate la nivel global într-un interval atât de scurt.

Cea mai intensă perioadă de achiziții a avut loc în ultimele luni din 2025, pe fondul unei volatilități accentuate a piețelor financiare și al intensificării tensiunilor geopolitice. În acest context, banca centrală de la Varșovia a accelerat cumpărările, mizând pe aur ca instrument de protecție pe termen lung.

Strategia Poloniei se înscrie într-o tendință mai largă la nivel internațional. Conform datelor furnizate de World Gold Council, anul 2025 a confirmat interesul crescut al băncilor centrale pentru aur. Potrivit sondajelor realizate de organizație, 95% dintre instituțiile chestionate se așteaptă ca rezervele globale de aur să continue să crească în anul următor.

Această orientare reflectă dorința statelor de a reduce dependența de monedele de rezervă tradiționale și de a-și diversifica portofoliile într-un mod care să ofere mai multă autonomie în fața șocurilor externe.

Marta Bassani-Prusik, director de produse investiționale la Monetăria Poloniei, a explicat rațiunea din spatele acestei politici. „Aurul oferă independență față de politicile monetare și reduce dependența de dolar sau alte valute”, a declarat aceasta, subliniind rolul metalului prețios ca instrument de suveranitate financiară.

Într-o perioadă în care fluctuațiile valutare și deciziile băncilor centrale majore pot avea efecte rapide și profunde, aurul este perceput ca un activ care nu poate fi „tipărit” și care își păstrează valoarea în timp.

Strategia Poloniei nu este lipsită de critici. Unii economiști consideră că fondurile investite în aur ar fi putut fi direcționate către active generatoare de venit, precum obligațiunile. Spre deosebire de acestea, aurul nu produce dobândă, ceea ce poate limita flexibilitatea în administrarea rezervelor și randamentul pe termen scurt.

Criticii susțin că, într-un context de stabilitate relativă, activele financiare clasice pot oferi un echilibru mai bun între siguranță și profitabilitate. Totuși, susținătorii strategiei de la Varșovia argumentează că obiectivul principal nu este maximizarea randamentului, ci protejarea economiei în scenarii de criză severă.

Achizițiile masive de aur ale Poloniei au avut loc într-un moment în care prețul metalului prețios a atins niveluri istorice. În ciuda acestui context, marile instituții financiare internaționale rămân optimiste în privința evoluției prețului aurului în 2026.

Banca ING estimează un preț de aproximativ 4.150 de dolari pe uncie, Deutsche Bank vede un nivel de 4.450 de dolari, Goldman Sachs anticipează 4.900 de dolari, iar J.P. Morgan avansează scenarii care pot duce prețul până la 5.300 de dolari pe uncie, în condiții de cerere ridicată.

Specialiștii consideră că, în perioade de incertitudine prelungită, aurul își păstrează statutul de „refugiu sigur” atât pentru state, cât și pentru investitori.