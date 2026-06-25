Mai multe cutremure de mică intensitate au fost înregistrate în zona vulcanică Campi Flegrei, din apropierea orașului italian Napoli, cel mai puternic dintre acestea având magnitudinea 3,6. Seismul s-a produs în primele ore ale dimineții de joi și a fost resimțit în mai multe cartiere ale orașului, însă autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative, arată DPA.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), cutremurul s-a produs la ora locală 04:17, la o adâncime de aproximativ trei kilometri, în zona Campi Flegrei, una dintre cele mai monitorizate regiuni vulcanice din Europa.

Cu aproape 24 de ore înainte, rețeaua seismică înregistrase mai multe mișcări tectonice de intensitate redusă, cea mai puternică având magnitudinea 3. Specialiștii consideră că astfel de episoade fac parte din activitatea seismică obișnuită a regiunii.

Locuitorii din Napoli au simțit cutremurul, în special cei aflați la etajele superioare ale clădirilor și în cartierele situate în vestul orașului, în apropierea Campi Flegrei.

Deși seismul a provocat îngrijorare în rândul populației, autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime și nici distrugeri importante.

Campi Flegrei este o vastă zonă vulcanică activă, cunoscută pentru activitatea seismică frecventă și pentru fenomenul de ridicare și coborâre lentă a scoarței terestre. Regiunea este clasificată drept un supervulcan, datorită rezervorului său extins de magmă, capabil, teoretic, să genereze erupții de mare amploare.

Cu toate acestea, experții subliniază că nu există, în prezent, semnale care să indice o erupție iminentă. Activitatea din Campi Flegrei este monitorizată permanent de specialiști, iar nivelul actual de alertă nu s-a modificat.

Zona metropolitană Napoli și localitățile din împrejurimi adăpostesc aproximativ trei milioane de locuitori. Deși orașul se află și în apropierea Vezuviului, experții precizează că acesta reprezintă un sistem vulcanic distinct, fără legătură directă cu activitatea înregistrată în Campi Flegrei.