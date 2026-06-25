Un seism puternic, cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter, a zguduit nordul Californiei în cursul zilei de miercuri. Mișcarea tectonică s-a produs în proximitatea orașului Willits din comitatul Mendocino. Evenimentul a provocat rănirea mai multor persoane, precum și întreruperi majore în funcționarea rețelelor de utilități publice și a activităților comerciale din regiune, conform Xinhua.

Biroul guvernatorului din California a comunicat că acest seism a declanșat o mobilizare rapidă a Sistemului de avertizare timpurie în caz de cutremur. Datorită acestei tehnologii, mesaje de alertă au fost transmise către mai mult de un milion de locuitori chiar înainte ca pământul să înceapă să se miște, oferindu-le secunde prețioase pentru a se adăposti.

Informațiile furnizate de Serviciul de Prospectare Geologică al SUA (USGS) arată că mișcarea telurică s-a înregistrat la ora locală 8:10 (15:10 GMT). Epicentrul a fost localizat la o distanță de aproximativ 11 kilometri nord de Redwood Valley, iar hipocentrul s-a aflat la o adâncime redusă, de circa 8 kilometri, fapt care a amplificat intensitatea undelor seismice la suprafață.

Presa locală, care a preluat datele oficiale de la Biroul Executiv al comitatului Mendocino, a confirmat că s-au înregistrat persoane rănite, însă, din fericire, nu au existat pierderi de vieți omenești. Cutremurul a provocat totuși pagube materiale imediate, lăsând mii de oameni fără alimentare cu apă și energie electrică. De asemenea, în locuințe și spații comerciale, numeroase obiecte de uz casnic și mărfuri au fost puse la pământ de pe rafturi.

Conform publicației Local News Matters, amploarea penei de curent a fost semnificativă, peste 4.000 de consumatori din comitatul Mendocino rămânând fără energie electrică în urma incidentului.

Postul de televiziune NBC Bay Area din San Francisco a transmis că infrastructura critică a orașului Willits nu a suferit deteriorări majore. Cu toate acestea, două mari magazine alimentare din zonă au fost nevoite să își suspende activitatea pentru a permite efectuarea verificărilor tehnice și a reparațiilor necesare.

Sistemul tehnologic din spatele alertelor a funcționat la parametri optimi. Postul public de televiziune KQED din San Francisco a raportat că ShakeAlert, sistemul de detecție seismică dezvoltat de USGS, a reușit să identifice mișcarea tectonică în doar cinci secunde și jumătate de la declanșare.

Efectele resimțite de populație au variat în funcție de distanța față de punctul zero al seismului. Potrivit aceleiași surse media, persoanele aflate în apropierea epicentrului au experimentat ''scuturături puternice până la severe'', în timp ce persoanele aflate mai departe de epicentru au simţit doar o uşoară scuturătură.