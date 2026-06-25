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Două cutremure majore în Venezuela. Sunt raportate clădiri prăbușite și morți între 10.000 și 100.000

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Două cutremure majore în Venezuela. Sunt raportate clădiri prăbușite și morți între 10.000 și 100.000Cutremur. Sursa foto: dreamstime.com
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Coasta de nord a Venezuelei a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, la un minut distanță unul de celălalt. Magnitudinile au fost de peste 7 grade. Aproape simultan s-a produs un cutremur în japonia, de 6,9 grade pe scara Richter.

În Venezuela s-au prăbușit clădiri, iar mulți locuitorii au fugit pe stradă.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) a avertizat că cutremurele succesive ar putea provoca mii de victime și pagube extinse, deși amploarea impactului lor nu este încă clară. A fost declarată stare de urgență, pe măsură ce primii intervenienți și forțele de securitate sunt desfășurate la nivel național, informează CNN.

Aceasta vine într-un moment critic pentru Venezuela, care se află încă adânc în criză politică și financiară – fiind condusă de un guvern interimar după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro la începutul acestui an.  Țara se confruntă cu o economie paralizată de ani de hiperinflație, iar în aceste momente panica s-a instaurat în urma celor două seisme.

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Cât de puternice au fost cutremurele

Primul cutremur a avut o magnitudine de 7,2 și a avut loc lângă San Felipe, capitala statului Yaracuy, imediat după ora 18:04 ET.

Doar 40 de secunde mai târziu, a fost urmat un cutremur mai mare, cu magnitudinea 7,5, la aproximativ 23 de kilometri (aproximativ 14 mile) sud-est de Yumare – un oraș tot în statul Yaracuy, care găzduiește unele dintre cele mai mari rafinării de petrol din țară.

S-au anunțat un număr estimat de morți, între 10.000 și 100.000 .

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