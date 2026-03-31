ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Verificarea datelor revine contribuabililor, care pot primi și o bonificație

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Verificarea datelor revine contribuabililor, care pot primi și o bonificațieANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ
Declarația Unică (Formularul 212) va fi disponibilă, în premieră, precompletată din 2026 pe baza datelor ANAF. Contribuabilii trebuie să verifice și să completeze informațiile lipsă. Bonificaţie de 3% aplicată impozitului pe venit pentru depunere anticipată.

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026

Începând cu 2026, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică (Formularul 212) într-o versiune precompletată, folosind datele deja existente în bazele sale. Este pentru prima dată când documentul nu mai trebuie completat integral de la zero.

Noua variantă va include automat informații precum veniturile salariale raportate de angajatori, dividendele distribuite de companii din România, dobânzile bancare sau contractele de închiriere înregistrate oficial.

Potrivit unei analize realizate de EY România, această schimbare face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a relației dintre contribuabili și administrația fiscală, cu scopul de a simplifica procedurile și de a reduce timpul necesar completării declarației.

Sediu ANAF

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Contribuabilii trebuie să verifice informațiile

Deși formularul va fi completat parțial de autorități, responsabilitatea finală rămâne la contribuabil. Datele introduse automat trebuie verificate cu atenție, iar eventualele informații lipsă trebuie adăugate.

Autoritățile pot furniza doar datele pe care le dețin, însă acuratețea finală a declarației și obligațiile fiscale rămân responsabilitatea contribuabilului”, se arată în analiză.

Documentul precompletat nu este considerat titlu de creanță, ceea ce înseamnă că simpla acceptare a datelor nu exonerează contribuabilul de eventuale erori.

Unele venituri nu vor apărea în formular

Sistemul de precompletare va avea limitări. ANAF nu deține toate informațiile relevante pentru fiecare contribuabil. Nu vor fi incluse automat veniturile obținute din investiții prin brokeri străini, tranzacții cu criptomonede pe platforme externe, chirii pentru proprietăți din alte state și activități independente.

Pentru aceste categorii, contribuabilii trebuie să completeze manual datele, în funcție de situația fiscală personală.

Se introduce o bonificație pentru depunere anticipată

Pentru veniturile realizate în 2025, autoritățile vor aplica un mecanism de stimulare a conformării voluntare. Contribuabilii care depun Declarația Unică și achită integral obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026 vor beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit.

Bonificația nu se aplică însă contribuțiilor sociale și nici impozitului reținut la sursă.

Intervalul pentru obținerea reducerii este limitat. Datele precompletate devin disponibile relativ târziu, ceea ce reduce timpul efectiv de acțiune la aproximativ două săptămâni. În aceste condiții, consultanții fiscali atrag atenția că, pentru unii contribuabili, depunerea pe baza propriilor evidențe ar putea fi o opțiune mai eficientă.

Obligația de depunere rămâne valabilă

Lipsa datelor în formularul precompletat nu elimină obligația depunerii Declarației Unice.

Persoanele care au această obligație conform Codului fiscal trebuie să depună documentul, chiar dacă aplicația nu afișează informații.

Declarația unică

Declarația unică. Sursa foto: arhivă EVZ

Documentele justificative rămân esențiale

Consultanții recomandă păstrarea atentă a documentelor justificative. Extrasele bancare, rapoartele de tranzacționare, documentele privind dividendele sau contractele de închiriere sunt necesare atât pentru completarea corectă a declarației, cât și pentru eventuale verificări ulterioare.

Aceste documente pot avea un rol decisiv în cazul unor controale fiscale.

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Sistemul marchează un pas spre digitalizare

Noua Declarație Unică reprezintă un pas important în direcția digitalizării și simplificării procesului fiscal. Efectele vor depinde însă de tipul veniturilor realizate de contribuabili.

Pentru cei cu venituri standard, raportate integral în România, procedura ar putea deveni mai simplă. În schimb, pentru persoanele cu venituri multiple sau din surse externe, obligațiile de verificare și completare vor rămâne semnificative.

Autorii analizei subliniază că sistemul este încă în evoluție, iar anul 2026 va fi unul de test pentru noul mecanism.

