Legea privind impozitul pe tranzacții cu criptomonede, trimisă la reexaminare

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis miercuri Parlamentului o cerere oficială de reexaminare a legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale. Șeful statului a subliniat că prevederea contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat din 1 octombrie 2025, că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, pune în pericol coerența politicilor fiscale. Nicușor Dan a arătat că derogarea privind criptomonedele slăbește încrederea contribuabililor și a piețelor financiare în stabilitatea sistemului.

„Introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacţii cu monede virtuale afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală, creează un precedent periculos de tratament preferenţial, slăbeşte încrederea în coerenţa politicilor fiscale ale statului român şi transmite un semnal neclar către contribuabili şi pieţele financiare”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a reamintit că Guvernul și-a asumat recent, prin pachetul II de reforme, eliminarea unor facilități și majorarea impozitului pentru câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%. În acest context, o scutire de impozit ar anula măsurile de ajustare fiscal-bugetară luate în ultimele luni.

„Această prevedere infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilităţi şi creşterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%”, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a atras atenția că articolul care introduce scutirea de impozit a fost adăugat în Camera Deputaților, fără o evaluare a impactului asupra bugetului de stat. Această lipsă de fundamentare contravine exigențelor constituționale privind adoptarea de noi cheltuieli sau diminuarea veniturilor fiscale.

În final, Președintele României a cerut Parlamentului să reanalizeze legea și să elimine scutirea de impozit pentru câștigurile din criptomonede. „Parlamentul trebuie să mențină o politică fiscală echitabilă, responsabilă și transparentă, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României”, a transmis Administrația Prezidențială.

Legea vizată se referă la aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 107/2024, modificată în Camera Deputaților. Dacă va fi reanalizată și adoptată în forma solicitată de președinte, câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale vor rămâne impozitate conform cotei majorate de 16%, în linie cu măsurile recente ale Guvernului.