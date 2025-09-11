Politica Nicuşor Dan: Ar fi păcat ca Republica Moldova să abandoneze calea europeană







Republica Moldova. Preşedinteşe României îndeamnă cetăţenii Republicii Moldova să participe la alegerile din 28 septembrie şi să nu admită instalarea unei guvernări pro-ruse la Chişinău.

Nicuşor Dan a avertizat că instalarea unei guvernări pro-ruse după parlamentarele din 28 septembrie va deturna parcursul european al Republicii Moldova. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu oferit postului TVR Moldova.

Nicuşor Dan susţine că instalarea unei guvernări pro-ruse la Chişinău nu reprezintă doar un pericol pentru Republica Moldova. Potrivit şefului de la Cotroceni, o eventuală guvernare pro-rusă la Chișinău ar putea destabiliza întreaga regiune. Deoarece, o asemenea situație ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României.

Totodată, o guvernare pro-rusă ar permite aducerea de trupe suplimentare ruse în stânga Nistrului.

„Nu este doar o problemă a Republicii Moldova, o țară mică în Europa, ci a întregului continent. Dincolo de toată această dezinformare pe care o vedem în toate țările europene, cu știri false și cu tot ce publicul nostru s-a obișnuit deja, acesta este un prim fapt. Și, de aceea, ați văzut manifestări de sprijin din partea liderilor europeni pentru Republica Moldova”, a declarat preşedintele României.

Nicuşor Dan a declarat că direcția europeană a este esențială și poate fi încununată prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în anul 2028. „Ar fi păcat ca Republica Moldova să abandoneze calea europeană, mai ales că rezultatele sunt foarte aproape”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a atras atenția şi la propaganda naționalistă și suveranistă de peste Prut. Menţionând că exploatează constant temele legate de sprijinul oferit Republicii Moldova și Ucrainei de către România.

Şeful de la Cotroceni a declarat că sprijină avertismentul președintei Maiei Sandu din Parlamentul European, unde aceasta a vorbit despre riscurile la adresa democrației și ingerințele externe în alegerile din Republica Moldova.

Anterior, oficiali ai UE au avertizat că procesul de integrare europeană depinde de rezultatul alegerilor parlamentare. Iar alegerea la guvernare a unor partide pro-ruse ar putea bloca procesul pentru câţiva ani, după exemplul Georgiei.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunţat că Uniunea Europeană va lansa oficial procedura de aderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la București.

Şi comisarul european pentru Extindere, Marta Kos a dat de înţeles că procesul de integrare adepinde de rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe motiv că este necesar un Parlament și un Guvern capabil să continue parcursul european..

„Aveți o mare responsabilitate în ziua alegerilor. Viitorul țării voastre se află în mâinile voastre”, a declarat Marta Kos la Chişinău. . Deşi comisara a remarcat viteza implementării reformelor necesare adaptării legislației naționale la cea europeană. „Ați reușit să realizați în 3 ani mai mult decât în 30 de ani”, a spus Marta Kos.