Politica Rezoluţie la Bruxelles pentru Republica Moldova. Mai mulţi bani şi accelerarea procesului de aderare la UE







Republica Moldova. Parlamentul European a adoptat joi, cu majoritatea de voturi, o rezoluţie prin care cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE, precum şi creşterea sprijinului financiar.

Rezultatul votului este de 490 voturi pentru (peste 75%), 65 împotrivă (doar 10%), și 86 de abțineri.

„Plenul Parlamentului European tocmai a votat cu o largă majoritate, de peste 75%, rezoluția pe care am co-inițiat-o, prin care ne arătăm sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei”, a scris eurodeputatul Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Parlamentul European cere, în Rezoluţia din 10 septembrie, accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole.

„Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, a scris eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Al doilea element important al Rezoluției este sde a crește sprijinul financiar și tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă.

„Siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene.

Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova”, a scris Siegfried Muresan.

Continuarea procesului de integrare eurropeană depinde de rezultatul alegerilor parlamentare. Iar alegerea la guvernare a unor partide pro-ruse ar putea bloca procesul pentru câţiva ani, după exemplul Georgiei.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunţat că Uniunea Europeană va lansa oficial procedura de aderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la București.

Şi comisarul european pentru Extindere, Marta Kos a dat de înţeles că procesul de integrare adepinde de rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe motiv că este necesar un Parlament și un Guvern capabil să continue parcursul european..

„Aveți o mare responsabilitate în ziua alegerilor. Viitorul țării voastre se află în mâinile voastre”, a declarat Marta Kos la Chişinău. . Deşi comisara a remarcat viteza implementării reformelor necesare adaptării legislației naționale la cea europeană. „Ați reușit să realizați în 3 ani mai mult decât în 30 de ani”, a spus Marta Kos.