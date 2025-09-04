Politica

Republica Moldova și UE: Alegerile parlamentare, cheia integrării europene

UE, Republica Moldova / sursa foto: dreamstime.com
Republica Moldova. Continuarea procesului de integrare eurropeană depinde de rezultatul alegerilor parlamentare. Iar alegerea la guvernare a unor partide pro-ruse ar putea bloca procesul pentru câţiva ani, după exemplul Georgiei.

Deşi oficialii Uniunii Europene laudă progresele făcute de Chişinău în procesul de aderare, nu se grăbesc să înceapă procedura înainte de scrutin.

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunţat că Uniunea Europeană va lansa oficial procedura de aderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut la 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, la București.

Ce au discutat António Costa cu Nicuşor Dan despre Republica Moldova

Antonio Costa a reiterat că la ultima reuniune, Consiliul European a susținut în unanimitate propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova. „Cu siguranță, după următoarele alegeri, vom avea condițiile necesare pentru a demara acest proces important”, a spus António Costa.

Antonio Costa și Nicușor Dan

Antonio Costa și Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook

„Am vorbit despre procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova. Şi am vorbit, de asemenea, de rolul Uniunii Europene în lume şi de Summit-urile viitoare care urmează să aibă loc cu America de Sud şi cu Africa şi de necesitatea ca, în acest nou cadru global, Uniunea Europeană să-şi dezvolte parteneriatele cu alte ţări şi regiuni”, a declatrat Nicușor Dan.

Marta Kos: „Viitorul ţării voastre se află în mâinile voastre”

Şi comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, aflată la a treia vizită la Chișinău, a dat de înţeles că procesul de integrare adepinde de rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Pe motiv că este necesar un Parlament și un Guvern capabil să continue parcursul european..

„Aveți o mare responsabilitate în ziua alegerilor. Viitorul țării voastre se află în mâinile voastre”, a a declarat Marta Kos la Chişinău. . Deşi comisara a remarcat viteza implementării reformelor necesare adaptării legislației naționale la cea europeană. „Ați reușit să realizați în 3 ani mai mult decât în 30 de ani”, a spus Marta Kos.

Sursa foto: Uniunea Europeană

Maia Sandu: „O majoritate pro-europeană este absolut vitală”

Preşedinta Maia Sandu a atenţionat în repetate rânduri despre riscurile deturnării parcursului pro-european dacă alegerile vor fi câştigate de partidele pro-europene. Şefa statului susţine că în cazul dacă puterea de la Chişinău va fi preluată de partidele pro-ruse, atunci Republica Moldova ar putea să piardă şi susţinerea economico-financiară din partea UE.

„O majoritate pro-europeană este absolut vitală pentru noi – și pentru pacea noastră, și pentru democrație, și pentru proiectele de dezvoltare, și pentru a ajunge să avem standarde de viață mai înalte. Este absolut vital să avem o majoritate pro-europeană”, a declarat președinta.

