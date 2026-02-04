Monden

Diana Șoșoacă a ajuns subiect pentru Le Monde, din cauza iei purtate în Parlamentul European

Diana Șoșoacă a ajuns subiect pentru Le Monde, din cauza iei purtate în Parlamentul EuropeanSursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Bluza tradițională românească, cunoscută sub numele de „ie”, a devenit în ultimele decenii un simbol internațional al artei și modei, fiind celebrată de Henri Matisse și purtată de vedete precum Brigitte Bardot și Jane Birkin, potrivit Le Monde.

Bluza tradiționeală românească, la modă

Yves Saint-Laurent a inclus-o în colecțiile sale, transformând-o într-un obiect iconic al culturii vizuale. În România, ia continuă să fie transmisă din generație în generație, atent păstrată și pliată în dulapuri, iar chiar programele moderne de spălare includ setări speciale pentru acest tip de bluză.

Louis Vuitton copiază ia.

Louis Vuitton copiază ia. Sursa foto: Facebook/Raluca Turcan

În 2022, UNESCO a recunoscut „arta bluzei tradiționale cu broderie pe umăr, element de identitate culturală în România și Moldova” ca patrimoniu cultural imaterial al umanității.

Cu toate acestea, purtarea iei a început să capete conotații politice. În timp ce în Ucraina vecină, bluză tradițională vyshyvanka este promovată ca simbol cultural și național pentru a se distinge de agresiunea rusă, în România, echivalentul său a fost asociat cu mișcarea de extremă dreaptă.

Potrivit sondajelor recente, această orientare politică se bucură de susținerea a aproximativ 40% dintre alegători și a transformat ie într-un simbol cu încărcătură naționalistă și identitară.

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă. Sursa foto: Arhiva EVZ

A fost reinterpretată ca simbol politic

Eurodeputata Diana Șoșoacă, cunoscută pentru stilul său excentric și pozițiile politice extremiste, a contribuit la această politizare a iei. Purtarea bluzei tradiționale a devenit pentru unii un act de afirmare naționalistă, utilizat în cadrul mitingurilor și evenimentelor publice pentru a transmite mesaje politice.

Astfel, un obiect care inițial era doar parte a patrimoniului popular a fost reinterpretat ca simbol politic, generând controverse în societatea românească.

Părerile sunt împărțite

Această asociere a iei cu discursurile politice extreme a dus la divizarea opiniei publice. Pentru unii români, ia rămâne un simbol al tradiției și identității culturale, purtată cu mândrie în cadrul sărbătorilor sau al evenimentelor culturale.

Pentru alții, ea este văzută ca un instrument folosit pentru a promova ideologii naționaliste.

