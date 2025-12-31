Moda Generației Z a ajuns să fie de neînțeles. Controverse între părinți și adolescenți din cauza ținutelor

Generația Z, tinerii născuți între aproximativ 1997 și 2012, și-a creat propriul limbaj vizual prin modă. Dacă părinții lor încă încearcă să înțeleagă de ce hainele largi, tricourile oversized sau pantalonii baggy sunt nelipsite din garderobă, răspunsul stă în dorința tinerilor de a-și exprima identitatea și libertatea.

Stilul lor nu este doar despre estetică, ci și despre atitudine, comunitate și protest împotriva normelor tradiționale de modă. Hainele largi au devenit un simbol al confortului și al rebeliunii. Pantalonii baggy, tricourile supradimensionate și hanoracele XXL au pătruns masiv în garderoba tinerilor, preluând influențe din cultura hip-hop, skater și streetwear.

Această tendință contrastează puternic cu stilurile mai structurate și elegante pe care părinții lor le consideră „corecte” sau „potrivite”. Pentru Gen Z, însă, moda este un mijloc de a transmite mesaje despre sine, despre atitudini și despre valori, nu doar un cod vestimentar impus de societate.

Pe platformele sociale precum TikTok și Instagram, tinerii și-au găsit spațiul perfect pentru a-și afișa stilul. Hainele baggy nu mai sunt doar un element de confort, ci un trend global, care se schimbă rapid și inspiră comunități întregi.

Influenceri și creatori de conținut promovează acest look, combinând diferite stiluri, culori și branduri, iar rezultatul este un amalgam de influențe culturale: de la anii ’90 la Y2K, de la skateboarding la moda asiatică, toate integrate într-un stil personal și recognoscibil.

În plus, moda baggy servește și drept formă de auto-protecție. Mulți tineri se simt mai confortabil în hainele largi, care ascund formele corpului și reduc presiunea estetică. Într-o lume digitală în care imaginea contează, capacitatea de a controla modul în care corpul tău este perceput devine o armă subtilă.

Părinții adesea nu înțeleg această logică. Pentru generațiile anterioare, hainele trebuiau să exprime ordine, disciplină sau chiar statut social. Hainele largi, cu croieli relaxate și materiale moi, par neglijente sau chiar inadecvate în ochii lor.

„Îi văd în pantaloni care aproape că le ajung la pământ și tricouri care par două numere mai mari, și mă întreb de ce ar purta așa ceva”, spune un părinte.

Tinerii nu caută aprobarea părinților. Pentru ei, moda este o declarație de independență. Alegerea hainelor baggy este o formă de libertate personală, o modalitate de a spune „nu mă conformez normelor voastre” și „așa sunt eu”. În plus, costurile asociate acestui stil sunt adesea mai mici decât hainele de designer tradiționale, ceea ce îl face accesibil pentru studenți și tineri cu bugete limitate.

Unii designeri și branduri de top au observat această schimbare și au început să creeze colecții care să răspundă gusturilor Gen Z. Campanii publicitare care pun accent pe diversitate, nonconformism și inclusivitate au devenit norma. Colaborările cu influenceri digitali au transformat streetwear-ul într-o formă de expresie culturală și socială, iar moda baggy a fost adoptată rapid și la nivel internațional.

Totuși, trendul nu este lipsit de controverse. În școli, părinți și profesori au semnalat probleme legate de lungimea pantalonilor sau supradimensionarea excesivă a hainelor, considerând că acestea ar putea deranja disciplina sau imaginea instituțională.