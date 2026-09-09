O nouă producție dedicată lui Matthew Perry va fi lansată în luna octombrie pe Netflix. Documentarul în trei părți își propune să prezinte o imagine mai puțin cunoscută a actorului care a devenit celebru în întreaga lume datorită personajului Chandler Bing din serialul „Friends”, arată Euronews.

Producția va include fotografii și înregistrări video care nu au mai fost făcute publice până acum, provenite din arhiva privată a familiei Perry. Povestea actorului va fi prezentată prin amintirile celor care i-au fost alături de-a lungul vieții, dar și prin mărturii despre perioadele dificile prin care acesta a trecut.

Producția se va intitula „The One With Matthew Perry” și va avea trei părți. Acest documentar va urmări parcursul actorului de la începuturile carierei și perioada în care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de televiziune până la ultimii ani ai vieții sale.

„Bazat pe mărturii neauzite până acum de la sora lui Perry, Mia Perry Bowick, și de la cei mai buni prieteni ai săi de-o viață, serialul în trei părți, care prezintă fotografii și videoclipuri nelansate din arhiva privată a familiei Perry, urmărește parcursul său de la vedetă comică în ascensiune la bărbatul pe care lumea îl iubește și acum ca prietenul lor preferat. Amintirile directe de la colaboratorii săi creativi și de la prietenii care l-au adorat și l-au susținut sunt împletite cu detalii noi și sincere despre dificultățile sale private”, se arată în comunicatul de presă al companiei de streaming, unde va fi lansat documentarul.

Unul dintre elementele centrale ale producției va fi reprezentat de mărturiile oamenilor care l-au cunoscut pe Matthew Perry dincolo de imaginea sa publică. Printre cei care vor vorbi despre actor se numără sora sa, Mia Perry Bowick, dar și prieteni apropiați pe care acesta i-a avut de-a lungul vieții.

Perry Bowick a explicat că a avut nevoie de timp înainte de a putea vorbi despre experiențele trăite alături de fratele său și despre dificultățile acestuia.

„Mi-a luat ceva timp să mă simt pregătit să împărtășesc aceste amintiri și cum a fost să-l iubesc pe Matthew prin toată complexitatea vieții sale. Să-l văd ca pe o persoană întreagă, nu doar ca pe Chandler și nu doar ca pe cineva care s-a luptat cu dependența”, a declarat Perry Bowick într-un comunicat.

Pe lângă interviuri și mărturii, documentarul va conține fotografii și videoclipuri care nu au fost lansate anterior. Aceste materiale vor completa povestea lui Matthew Perry și vor contribui la prezentarea unor momente din viața sa care nu au fost cunoscute de public.

Sora actorului speră ca producția să ofere o perspectivă mai amplă asupra omului din spatele personajului care l-a făcut celebru.

„Sper că această serie le va oferi tuturor celor care l-au iubit, fie personal, fie de la distanță, o apreciere mai profundă pentru cine a fost cu adevărat și pentru moștenirea pe care o lasă în urmă”, a adăugat sora actorului.

Matthew Perry a devenit cunoscut la nivel mondial prin rolul lui Chandler Bing din „Friends”, unul dintre cele mai populare sitcomuri ale anilor ’90. Personajul său a rămas asociat cu stilul ironic și umorul care au devenit elemente importante ale serialului.

Actorul a fost găsit inconștient într-o cadă cu hidromasaj, în locuința sa din Los Angeles, pe 28 octombrie 2023. Matthew Perry a fost declarat mort la vârsta de 54 de ani.

Potrivit Biroului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles, Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”. Raportul autopsiei a menționat, de asemenea, înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei ca fiind contribuții la moartea sa. Buprenorfina este un medicament utilizat pentru tratarea tulburării de consum de opioide, potrivit aceleiași surse.