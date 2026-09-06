Netflix pregătește mai multe premiere de film pentru a doua parte a lunii septembrie 2026, de la comedii și povești despre prietenie până la o producție inspirată de cazul real al lui Ted Kaczynski. Cinci titluri ies însă în evidență în calendarul platformei și merită trecute pe lista celor de urmărit în următoarele săptămâni.

Septembrie vine cu o ofertă variată pentru abonații Netflix. Platforma continuă seria premierelor din această toamnă cu producții originale care acoperă genuri foarte diferite, astfel că printre noutăți se regăsesc atât comedii, cât și drame sau filme inspirate din fapte reale.

Potrivit calendarului publicat de Netflix pentru septembrie 2026, cinci filme care urmează să fie lansate în perioada 9–25 septembrie se numără printre titlurile de urmărit ale lunii.

Una dintre primele premiere importante ale perioadei este Why Did I Get Married Again?, programată pentru 9 septembrie. Filmul marchează revenirea francizei create de Tyler Perry la 16 ani după pelicula precedentă și îi aduce din nou împreună pe mai mulți dintre actorii cunoscuți publicului.

De această dată, grupul de prieteni se reunește în Italia pentru nunta fiicei lui Marcus și Angela. Evenimentul care ar trebui să fie unul fericit scoate însă din nou la suprafață probleme vechi, tensiuni și întrebări despre propriile lor relații.

Tyler Perry semnează scenariul și regia și revine în distribuție. Alături de el apar Jill Scott, Richard T. Jones, Tasha Smith, Michael Jai White, Lamman Rucker și Sharon Leal. Una dintre noutățile distribuției este Taraji P. Henson.

Pentru cei care au urmărit primele două filme, noua producție reprezintă revenirea la personajele și relațiile care au stat la baza seriei, dar într-o etapă diferită a vieții acestora.

La numai o zi distanță, pe 10 septembrie, Netflix lansează Call My Agent! The Movie, continuarea în format de lungmetraj a serialului francez despre lumea agenților de actori.

Au trecut cinci ani de la închiderea agenției ASK, iar Andréa, interpretată de Camille Cottin, se află într-un punct complet diferit al carierei. Ea debutează ca regizoare, însă cu doar câteva zile înainte de începerea filmărilor își pierde actorul principal.

Problema o determină să își reunească vechea echipă, ceea ce creează contextul pentru revenirea personajelor care au făcut cunoscut serialul. Netflix descrie întâlnirea drept una care poate avea rezultate „mai bune sau mai rele”, semn că haosul profesional care caracteriza producția originală nu va lipsi nici din film.

Pentru fanii Call My Agent!, lungmetrajul este una dintre cele mai interesante reveniri Netflix din această lună, în condițiile în care povestea este reluată după o pauză de câțiva ani.

Pe 11 septembrie vine Go Team!, o comedie spaniolă regizată de Diego Núñez Irigoyen și creată de Adolfo Valor și Cristóbal Garrido. În centrul poveștii se află angajații unei companii care pleacă într-un team-building. Excursia capătă însă o miză complet diferită după ce aceștia află că firma urmează să facă disponibilizări.

Din distribuție fac parte Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Raúl Tejón, Ismael Fritschi, Blanca Martínez și Víctor Rebull. Filmul este produs de Zeta Studios.

Netflix a stabilit pentru 11 septembrie 2026 lansarea globală a producției, ceea ce face din Go Team! una dintre comediile noi cu care platforma intră în această toamnă.

Premisa combină atmosfera aparent relaxată a unei ieșiri cu colegii cu presiunea produsă de perspectiva pierderii locului de muncă, iar competiția dintre personaje poate transforma rapid excursia într-o experiență cu totul diferită de cea planificată.

Un alt film nou Netflix apare pe 18 septembrie. Best of the Best le are în centrul poveștii pe Maya și Anjali, două prietene din copilărie care intră în echipa competitivă de dans Bollywood-fusion a UCLA.

Cele două pornesc la drum cu obiectivul de a ajunge la Campionatul Statelor Unite, însă descoperă rapid că lumea în care au intrat este mult mai competitivă decât și-au imaginat.

Maitreyi Ramakrishnan, cunoscută publicului Netflix inclusiv din Never Have I Ever, o interpretează pe Maya, în timp ce Priyanka Kedia o joacă pe Anjali. Din distribuție mai fac parte Ankur Rathee, Janina Gavankar, Chaneil Kular, Becky Alex, Shreya Navile și Hasan Minhaj. Regia îi aparține Lenei Khan.

Dincolo de competiția de dans, producția este construită în jurul prieteniei, relației dintre cele două protagoniste și încercării lor de a-și găsi locul într-un mediu în care presiunea succesului devine tot mai mare.

Una dintre cele mai puternice premiere Netflix ale finalului de lună este programată pentru 25 septembrie 2026. UNABOMBER este o dramă inspirată din evenimente reale și urmărește o parte din povestea lui Ted Kaczynski, omul care avea să devină cunoscut drept Unabomber.

Jacob Tremblay îl interpretează pe Kaczynski în perioada tinereții, când acesta era un student precoce la Harvard. Filmul urmărește transformarea sa și readuce în atenție inclusiv experimentele psihologice controversate la care a participat în perioada universitară. Russell Crowe îl interpretează pe profesorul Henry Murray, iar Shailene Woodley joacă rolul agentei FBI Joanne Miller, implicată în ancheta pentru capturarea lui Kaczynski.

Povestea este construită pe două planuri temporale: perioada în care se conturează traseul viitorului Unabomber și investigația declanșată pentru găsirea lui. Filmul este regizat de Janus Metz și are o durată anunțată de o oră și 38 de minute.

Prin subiectul real aflat la baza producției și distribuția care îi include pe Jacob Tremblay, Russell Crowe și Shailene Woodley, UNABOMBER se numără printre titlurile Netflix care pot atrage cea mai mare atenție în ultima parte a lunii septembrie.