Un accident rutier în care au fost implicate un TIR și un autocar cu 44 de persoane s-a produs marți dimineață, 17 noiembrie 2026, pe DN 56A, în județul Mehedinți. În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital, după ce echipajele medicale au evaluat victimele la locul accidentului.

Coliziunea a avut loc în zona localității Hinova, pe drumul care leagă Drobeta-Turnu Severin de Maglavit. Potrivit informațiilor transmise de ISU Mehedinți, toate persoanele aflate în autocar erau conștiente și cooperante. Accidentul a afectat temporar circulația pe unul dintre drumurile naționale din județ.

Potrivit actualizării transmise de ISU Mehedinți, în accident au fost implicate un autotren și un autocar în care se aflau 44 de persoane.

Echipajele medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit pentru evaluarea persoanelor implicate în accident. Toate erau conștiente și cooperante în momentul examinării medicale.

În urma evaluării, două persoane au avut nevoie de transport la spital. Una dintre acestea a suferit un atac de panică, iar cealaltă a prezentat un traumatism ocular.

Informațiile disponibile nu indică existența unor victime în stare gravă. Cele două persoane au fost transportate la unitatea medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Accidentul a avut consecințe și asupra circulației rutiere. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul pe DN 56A, pe sectorul Drobeta-Turnu Severin – Maglavit, în apropierea localității Hinova, se desfășura alternativ, pe un singur fir.

Măsura a fost luată pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și gestionarea situației de la locul coliziunii.

În informarea inițială, publicată în jurul orei 07:02, autoritățile estimau că circulația normală ar putea fi reluată după ora 07:30. Informațiile privind restricțiile au fost comunicate de Centrul INFOTRAFIC în dimineața zilei de marți.

Până la momentul publicării, informațiile confirmate indică implicarea unui TIR și a unui autocar cu 44 de persoane, două persoane transportate la spital și restricționarea temporară a traficului în zona Hinova.

Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea nu sunt precizate în informările consultate. Stabilirea acestora revine autorităților competente.

Accidentul readuce în atenție importanța intervenției rapide a echipajelor de urgență în cazul evenimentelor rutiere în care sunt implicate mijloace de transport colectiv.