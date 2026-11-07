Perdelele nu se murdăresc întotdeauna la vedere, însă în timp adună praf, polen, păr de animale și mirosuri din locuință. De aceea, chiar dacă par curate, este important să fie spălate periodic. Neglijarea lor poate contribui la acumularea particulelor de praf în casă, care ajung din nou în aer atunci când materialul este mișcat.

În general, perdelele pot fi spălate o dată la trei-șase luni. Intervalul nu este însă același pentru toate locuințele. Dacă stai într-o zonă cu trafic intens, ai animale de companie sau fumezi în casă, materialul se poate murdări mai repede.

În bucătărie, perdelele au nevoie de mai multă atenție. Aburul și particulele de grăsime rezultate în timpul gătitului se depun pe țesătură și pot păstra mirosurile neplăcute.

Și perdelele din camerele în care se acumulează mult praf trebuie curățate mai des. Nu este indicat să aștepți până când materialul își schimbă culoarea sau devine vizibil murdar.

Praful și polenul se pot fixa în fibrele materialului. Atunci când tragi perdelele sau le scuturi, o parte dintre aceste particule se pot răspândi din nou în încăpere.

În timp, țesăturile pot reține și mirosuri provenite din gătit, fum sau alte activități din locuință. Spălarea periodică ajută la îndepărtarea depunerilor și la păstrarea unui mediu mai curat.

Înainte să le pui în mașina de spălat, verifică eticheta. Temperatura apei și programul potrivit depind de material. Perdelele delicate pot avea nevoie de un ciclu special sau de curățare profesională.

Pentru a evita deteriorarea lor, ține cont de câteva recomandări:

Îndepărtează cârligele și accesoriile înainte de spălare.

Scutură ușor perdelele pentru a elimina praful de la suprafață.

Folosește un program delicat, dacă eticheta permite spălarea la mașină.

Nu pune prea mult detergent și nu supraîncărca mașina.

Evită stoarcerea puternică, mai ales în cazul materialelor subțiri.

Respectă instrucțiunile de uscare de pe etichetă.

Între două spălări, perdelele pot fi aspirate ușor cu un accesoriu potrivit pentru textile. Aerisirea regulată a camerelor ajută, de asemenea, la menținerea unui mediu mai plăcut.

Este important să cureți și pervazurile, ramele ferestrelor și zonele din apropierea perdelelor, deoarece praful se poate depune și pe aceste suprafețe.