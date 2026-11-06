O mașină poate rămâne parcată câteva zile, fără ca șoferul să folosească vreun echipament electric, iar la următoarea încercare de pornire motorul să nu mai reacționeze. Situația nu înseamnă neapărat că bateria a ajuns la finalul duratei de utilizare. Chiar și cu motorul oprit, anumite componente electronice continuă să funcționeze și să consume energie.

Fenomenul este cunoscut în domeniul auto drept consum electric în repaus și poate deveni o problemă atunci când acumulatorul este deja slăbit, mașina rămâne nefolosită o perioadă mai lungă sau există un consumator care nu se dezactivează corespunzător.

Oprirea motorului nu întrerupe alimentarea tuturor sistemelor electrice. Alarma, sistemul de închidere centralizată, memoria echipamentelor multimedia și anumite module electronice continuă să primească energie de la baterie.

Acest consum este normal și face parte din funcționarea automobilului. În cazul mașinilor moderne, unele calculatoare de bord și module electronice au nevoie de timp pentru a intra în modul de repaus după oprirea contactului.

Problemele apar atunci când un sistem rămâne activ mai mult decât ar trebui sau când un echipament consumă mai multă energie decât în mod normal.

Un exemplu îl reprezintă sistemele de comunicații și telematică, întâlnite pe tot mai multe modele. Acestea pot continua să caute o conexiune la rețea, iar în anumite condiții pot întârzia trecerea mașinii în modul cu consum redus de energie.

Nu toate sursele de consum provin din echipamentele instalate de producător. Unele accesorii montate ulterior pot rămâne conectate la alimentarea electrică și după ce mașina a fost încuiată.

Printre acestea se numără:

- Camerele de bord: modelele cu funcție de supraveghere în parcare pot continua să înregistreze sau să monitorizeze împrejurimile după oprirea motorului. - Dispozitivele GPS: anumite sisteme de localizare transmit periodic informații și rămân conectate la alimentarea electrică. - Alarmele suplimentare: pot consuma energie pentru monitorizarea permanentă a automobilului. - Sistemele de pornire de la distanță: pot menține active anumite componente electronice. - Încărcătoarele și accesoriile conectate la prizele mașinii: în funcție de circuitul electric, acestea pot continua să consume energie chiar și după oprirea motorului.

Un singur dispozitiv nu provoacă neapărat descărcarea rapidă a bateriei. Totuși, consumul mai multor echipamente se adaugă celui produs de sistemele obișnuite ale automobilului.

O altă situație întâlnită frecvent este folosirea mașinii aproape exclusiv pentru deplasări scurte. La pornirea motorului, bateria furnizează o cantitate importantă de energie, care trebuie recuperată ulterior prin sistemul de încărcare.

Dacă automobilul este utilizat doar pentru trasee de câteva minute, alternatorul poate să nu aibă suficient timp pentru a compensa energia consumată la pornire. În timp, nivelul de încărcare al acumulatorului poate scădea.

Această situație devine mai problematică atunci când bateria este veche, are capacitatea redusă sau mașina rămâne parcată mai multe zile între deplasări.

Producătorul Subaru precizează în manualele sale că deplasările mai lungi pot contribui la menținerea încărcării bateriei, în special în cazul automobilelor utilizate frecvent pe distanțe scurte.

Dacă bateria se descarcă în mod repetat după ce mașina a stat parcată, nu este suficientă simpla înlocuire a acumulatorului. Mai întâi trebuie identificată cauza.

Există câteva verificări importante:

1. Testarea bateriei: un test într-un service poate arăta dacă acumulatorul mai are capacitatea necesară pentru pornirea motorului. 2. Verificarea alternatorului: sistemul de încărcare trebuie controlat pentru a stabili dacă bateria primește suficientă energie în timpul deplasării. 3. Controlul accesoriilor: camerele de bord, sistemele GPS și alarmele suplimentare trebuie verificate pentru a vedea dacă rămân alimentate după oprirea mașinii. 4. Măsurarea consumului în repaus: un electrician auto poate identifica dacă există un consum electric peste limitele admise și poate verifica circuitul responsabil.

Este important ca măsurarea să nu fie făcută imediat după oprirea motorului. Modulele electronice au nevoie de timp pentru a intra în modul de repaus, iar o verificare prea rapidă poate indica un consum mai mare decât cel real.

Într-un buletin tehnic revizuit în octombrie 2025 și transmis autorității americane pentru siguranța rutieră (NHTSA), Subaru recomandă o procedură de diagnosticare care presupune verificarea prealabilă a bateriei și a alternatorului, eliminarea cauzelor evidente și măsurarea consumului abia după intrarea sistemelor electronice în modul de repaus. Documentul indică un consum de maximum 70 mA pentru specificațiile Subaru, valoare care nu trebuie generalizată la toate mărcile și modelele.

Atunci când automobilul urmează să rămână nefolosit mai multe zile, câteva măsuri pot reduce riscul apariției problemelor la pornire:

- Să verifice dacă toate luminile și echipamentele electrice sunt oprite;

- Să deconecteze accesoriile care nu trebuie să rămână alimentate; - Să verifice periodic starea bateriei, mai ales dacă aceasta are deja câțiva ani de utilizare; - Să evite deplasările exclusiv pe distanțe foarte scurte, atunci când este posibil; - Să folosească un încărcător de întreținere compatibil cu tipul acumulatorului, dacă mașina rămâne parcată perioade îndelungate.

Dacă bateria se descarcă în mod repetat, chiar și după ce a fost înlocuită, problema poate proveni din instalația electrică sau dintr-un echipament care nu intră în modul de repaus. În această situație, identificarea consumatorului responsabil este esențială pentru a evita deteriorarea prematură a noului acumulator.