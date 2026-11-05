Șoferii care conduc mașini cu transmisie automată trebuie să acorde atenție modului în care parchează vehiculul. Trecerea directă în poziția „P”, urmată de eliberarea pedalei defrână, poate pune presiune suplimentară asupra unui mecanism al transmisiei, mai ales dacă automobilul este oprit în pantă.

La multe modele moderne, inclusiv la vehiculele hibride și electrice, frâna de parcare este acționată printr-un buton sau un comutator electronic. Unii conducători auto consideră însă că poziția „P”, de la Park, este suficientă pentru a menține mașina pe loc și nu mai activează frâna de parcare.

Pentru a evita solicitarea inutilă a transmisiei, producătorii recomandă folosirea frânei de parcare înainte de a lăsa vehiculul în poziția „P”.

Procedura presupune câțiva pași simpli:

-Oprirea completă a mașinii, cu pedala de frână apăsată;

-Activarea frânei de parcare, manual sau prin sistemul electronic;

-Selectarea poziției „P” a transmisiei;

-Oprirea motorului sau a sistemului de propulsie;

-Eliberarea pedalei de frână după ce vehiculul este asigurat.

Toyota, de exemplu, indică în manualele unor modele că șoferul trebuie să oprească complet vehiculul, să activeze frâna de parcare și apoi să selecteze poziția „P”. La anumite automobile, frâna de parcare electronică poate fi activată automat atunci când transmisia este trecută în Park. Funcționarea diferă însă în funcție de model și de setările vehiculului.

Poziția „P” nu reprezintă o frână propriu-zisă, ci activează un mecanism de blocare mecanică a transmisiei, cunoscut sub denumirea de parking pawl.

Această componentă împiedică rotirea transmisiei și contribuie la menținerea vehiculului pe loc. În condiții normale, mecanismul poate imobiliza mașina, însă nu este recomandat ca întreaga greutate a acesteia să fie susținută exclusiv de sistemul de blocare, mai ales pe o pantă.

Dacă automobilul este parcat în rampă sau în pantă și se sprijină puternic în poziția „P”, mecanismul poate fi supus unei solicitări suplimentare.

Acesta este și motivul pentru care, în anumite situații, selectorul poate fi scos mai greu din poziția Park sau manevra poate fi însoțită de o smucitură. Fenomenul apare atunci când mecanismul de blocare este încărcat de greutatea vehiculului.

Utilizarea frânei de parcare permite sistemului de frânare să mențină automobilul imobilizat și reduce presiunea exercitată asupra componentei care blochează transmisia.

Chiar dacă mașina este oprită pe o suprafață plană, activarea frânei de parcare reprezintă o măsură suplimentară de siguranță.

Pe o pantă, această măsură devine cu atât mai importantă, deoarece greutatea vehiculului poate exercita o forță considerabilă asupra mecanismului transmisiei.

În cazul parcării în rampă sau în pantă, șoferii pot lua și măsuri suplimentare, precum orientarea corespunzătoare a roților sau folosirea unor opritoare, în funcție de condițiile locului și de recomandările producătorului.

Deși transmisia automată este tot mai răspândită, mulți șoferi din România sunt obișnuiți cu automobilele echipate cu schimbător manual de viteze.

La o mașină cu transmisie manuală, conducătorul auto schimbă treptele prin intermediul ambreiajului și al levierului. În funcție de model, transmisia poate avea cinci sau șase trepte pentru mers înainte, precum și treapta pentru mersul înapoi.

Șoferul trebuie să coordoneze ambreiajul, frâna și accelerația, împreună cu schimbătorul de viteze.

În cazul unei transmisii automate, schimbarea treptelor este realizată de sistemul mașinii. Conducătorul auto utilizează, în mod obișnuit, două pedale, pentru frână și accelerație, și un selector cu pozițiile:

P -Park: blocarea transmisiei pentru parcare;

R - Reverse: mers înapoi;

N - Neutral: poziție neutră;

D - Drive: deplasare înainte.

Conducerea unei mașini automate presupune astfel mai puține operațiuni realizate manual de șofer, care se poate concentra asupra drumului și a traficului.

Unul dintre avantajele importante ale transmisiei manuale este posibilitatea de a conduce atât automobile cu cutie manuală, cât și cu transmisie automată, dacă permisul nu conține o restricție specifică.

De asemenea, șoferul are un control direct asupra selectării treptelor de viteză. Acest lucru poate fi util în anumite situații, precum coborârea pantelor abrupte sau deplasarea pe suprafețe cu aderență redusă, unde utilizarea frânei de motor poate contribui la controlul vehiculului.

În general, costurile de întreținere și reparație ale unei cutii manuale pot fi mai mici decât cele ale unei transmisii automate, însă diferența depinde de model, tehnologie și eventualele defecțiuni.

Transmisia manuală presupune și o perioadă mai lungă de acomodare pentru șoferii începători. Coordonarea ambreiajului cu accelerația și schimbarea treptelor necesită exercițiu, în special la pornirea în rampă sau în timpul deplasării prin trafic aglomerat.

În orașele în care circulația presupune opriri și porniri frecvente, utilizarea ambreiajului poate deveni obositoare.

Transmisia automată simplifică anumite operațiuni în timpul conducerii și poate fi mai ușor de utilizat de către persoanele aflate la începutul experienței la volan.

Fără pedala de ambreiaj și fără schimbarea manuală a treptelor, șoferul se poate concentra mai mult asupra verificării oglinzilor, semnalizării și anticipării situațiilor din trafic.

În special în traficul urban, o cutie automată poate reduce efortul fizic și oboseala asociate opririlor și pornirilor repetate. Sistemele moderne includ, de asemenea, funcții care facilitează plecarea în rampă și reduc riscul opririi motorului în timpul manevrelor.

Transmisia automată poate reprezenta o soluție potrivită și pentru persoanele cu anumite limitări de mobilitate, în funcție de particularitățile acestora și de configurația vehiculului.

Un aspect important pentru cei care aleg să obțină permisul de conducere pe o mașină cu transmisie automată este restricția asociată codului 78.

Potrivit regulilor aplicabile, persoanele care susțin examenul practic pe un vehicul cu transmisie automată pot primi permisul cu această mențiune. Codul 78 indică faptul că titularul poate conduce numai vehicule cu transmisie automată.

Pentru a putea conduce și o mașină cu transmisie manuală, este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de reglementările în vigoare, care include pregătirea practică pe un vehicul manual și susținerea unei noi probe practice.

Astfel, alegerea transmisiei automate la școala de șoferi poate simplifica procesul de învățare, însă trebuie luată în considerare și restricția care poate apărea ulterior pe permisul de conducere.