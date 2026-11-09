Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se confruntă cu o inițiativă de punere sub acuzare, după ce congresmenul republican Thomas Massie a depus luni o moțiune prin care cere îndepărtarea acestuia din funcție. Camera Reprezentanților urmează să voteze asupra propunerii până miercuri, în contextul criticilor legate de acțiunile militare ale administrației Donald Trump împotriva Iranului, potrivit Associated Press.

Thomas Massie, un republican care se află în conflict cu președintele Donald Trump și se apropie de finalul mandatului său, îl acuză pe șeful Pentagonului că și-a folosit abuziv autoritatea în gestionarea războiului cu Iranul.

La depunerea documentelor, congresmenul a susținut că Pete Hegseth a participat la punerea în aplicare a unor ordine ilegale pentru declanșarea conflictului cu o țară străină.

„Secretarul apărării Peter Hegseth, prin această conduită, a demonstrat că va rămâne o ameninţare la adresa Constituţiei dacă i se va permite să rămână în funcţie şi a acţionat într-un mod grav incompatibil cu îndatoririle sale şi cu statul de drept”, a declarat congresmenul republican.

Pentru adoptarea unei moțiuni de punere sub acuzare este necesară o majoritate simplă în Camera Reprezentanților. Inițiativa ar putea obține suficiente voturi dacă toți democrații, Thomas Massie și o parte dintre republicani o susțin.

Totuși, procedura nu înseamnă automat îndepărtarea lui Pete Hegseth din funcție. Pentru condamnarea și demiterea acestuia este nevoie de votul a două treimi dintre senatorii americani. În condițiile actuale, ar fi necesar ca 20 de republicani să susțină demiterea.

Președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru secretarul Apărării, în timp ce Hegseth a adoptat o poziție de sfidare în fața criticilor.

Șeful Pentagonului urmează să organizeze marți o conferință de presă, în care va aborda inclusiv demersul privind destituirea sa. Va fi prima întâlnire cu jurnaliștii după mai bine de 180 de zile. Ultima conferință de presă a avut loc în luna mai.

Înainte de depunerea oficială a moțiunii, Pete Hegseth a declarat că este pregătit să apere operațiunile militare desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului, a rebelilor houthi din Yemen și a foștilor lideri ai Venezuelei.

„Dacă vreţi să contestaţi ceea ce am făcut în cadrul operaţiunilor «Epic Fury» sau «Rough Rider» sau în cazul capturării lui Nicolás Maduro, atunci contestaţi trupele şi realizările lor, care sunt istorice”, a declarat Hegseth luni reporterilor.

Oficialul a făcut referire la operațiunea militară împotriva Iranului și la campania de atacuri aeriene îndreptate împotriva rebelilor houthi, acuzați că au vizat transportul maritim din Orientul Mijlociu.

Inițiativa lui Thomas Massie apare într-un moment dificil pentru Partidul Republican, după rezultatele slabe obținute la alegerile pentru Congres de săptămâna trecută.

Potrivit informațiilor relatate de presa americană, mai mulți congresmeni republicani și aliați ai partidului au început să caute responsabili pentru înfrângerea electorală, iar Pete Hegseth a devenit una dintre principalele ținte ale criticilor.

Războiul cu Iranul și consecințele economice ale conflictului au contribuit la nemulțumirile care au afectat rezultatul republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Pierderile electorale au costat partidul controlul asupra Congresului.

În acest context, Thomas Massie a avansat rezoluția de destituire în ciuda opoziției conducerii republicane din Camera Reprezentanților, în timp ce presiunile asupra șefului Pentagonului continuă să crească.