Un eveniment neobișnuit a avut loc la sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite. Secretarul Apărării, Pete Hegset, a solicitat ca în biroul său oficial să fie adus un glob pământesc de o valoare istorică deosebită, piesă folosită în trecut de fostul președinte american Dwight D. Eisenhower. Din păcate, dorința oficialului s-a încheiat cu deteriorarea gravă a obiectului de colecție, conform Mediafax.

Incidentul a avut loc în momentul în care subordonații secretarului Apărării au încercat să transporte piesa memorială către biroul acestuia. Conform informațiilor publicate de The Guardian, exponatul a fost scăpat pe o platformă metalică în timpul manevrării. În urma impactului puternic, suprafața globului pământesc s-a crăpat, iar piesa s-a desprins din suportul ei de susținere.

Deși evenimentul s-a petrecut în luna februarie 2026, detaliile despre avarierea artefactului au ieșit la iveală abia în luna octombrie. O sursă din cadrul instituției a divulgat informația, iar reprezentanții oficiali au fost nevoiți să ofere clarificări. Un purtător de cuvânt al armatei americane a confirmat detaliile într-un e-mail adresat jurnaliștilor de la The Washington Post, precizând că deteriorarea s-a produs în timpul „unei încercări de mutare”.

Procedurile standard din cadrul Pentagonului prevăd ca mutarea și manipularea exponatelor de valoare istorică să fie efectuate exclusiv de către experți calificați. Cu toate acestea, în momentul în care Pete Hegset a cerut aducerea globului, specialiștii responsabili nu se aflau la serviciu, fiind plasați în concediu neplătit.

Angajații din subordinea secretarului Apărării au decis să nu mai aștepte revenirea personalului specializat, din cauză că Pete Hegset își dorea foarte mult să aibă exponatul instalat cât mai rapid în spațiul său de lucru. În urma avarierii grave, piesa nu a mai ajuns în biroul oficialului și a fost trimisă pentru a trece printr-un proces complex de reparație și restaurare.

Obiectul distrus din neglijență poartă o încărcătură istorică imensă pentru armata americană și pentru istoria mondială. Se spune că globul pământesc a fost utilizat de Dwight D. Eisenhower, cel de-al 34-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Fostul lider de la Casa Albă a folosit acest glob în perioada în care îndeplinea funcția de comandant suprem al forțelor aliate în Europa. Piesa de muzeu a servit drept instrument de lucru chiar în perioada în care generalul Eisenhower planifica celebra debarcare din Normandia, cunoscută în istorie drept Ziua Z (D-Day).