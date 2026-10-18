Edi Rama a anunțat că nu intenționează să renunțe la conducerea Guvernului, în ciuda protestelor antiguvernamentale care au cuprins Albania în ultimele zile. Premierul susține că manifestațiile violente pun în pericol obiectivul țării de a deveni membră a Uniunii Europene, relateaza Reuters.

Protestele, organizate inițial de studenți, au început în capitala Tirana și s-au extins în alte localități. Participanții reclamă corupția din instituțiile statului, dificultățile de pe piața muncii și problemele din sistemul de învățământ.

Premierul albanez a transmis un mesaj public în care a respins cererile de retragere din funcție. Discursul său a fost difuzat în direct pe Facebook, în timp ce demonstrațiile continuau să provoace tensiuni în țară. Rama a afirmat că actuala criză nu reprezintă o amenințare pentru majoritatea parlamentară, ci pentru obiectivele europene ale Albaniei.

Premierul a cerut populației să ia în considerare consecințele protestelor asupra negocierilor de aderare.

”Albanezii trebuie să se gândească foarte clar: vor una, vor alta sau vor Uniunea Europeană?”, a adăugat premierul.

Albania se numără, alături de Muntenegru, printre statele din Balcanii de Vest care au avansat cel mai mult în negocierile cu Uniunea Europeană. Autoritățile de la Tirana urmăresc aderarea până în 2030.

Manifestațiile din ultima săptămână au fost însoțite de confruntări între protestatari și forțele de ordine. Persoane care participau la demonstrații au incendiat clădiri ale administrației și sedii bancare. De asemenea, au smuls pietre din pavaj și le-au aruncat asupra polițiștilor.

Forțele de ordine au intervenit folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc.

Poliția a anunțat că 388 de persoane au fost puse sub acuzare pentru fapte comise în timpul protestelor. În urma incidentelor, zeci de polițiști și manifestanți au suferit răni.

În centrul capitalei Tirana, autoritățile au început să îndepărteze pavajul din apropierea sediului premierului, în perspectiva unor noi demonstrații. Lucrările se desfășurau chiar în timpul discursului susținut de Edi Rama.

Edi Rama a susținut că în spatele violențelor s-ar afla interese din afara Albaniei, fără să identifice persoanele sau organizațiile pe care le consideră responsabile.

Premierul a făcut referire și la o presupusă tentativă de atac cu drone asupra biroului său, care ar fi avut loc în cursul săptămânii. El a afirmat că o asemenea acțiune nu ar putea fi organizată de tinerii participanți la proteste.

„Niciun tânăr, student sau minor nu s-ar gândi să pună în aplicare un asemenea plan. Este o mână străină”, a afirmat premierul, fără a prezenta dovezi în sprijinul acuzaţiei.

Afirmațiile privind implicarea unor interese străine nu au fost însoțite de probe prezentate public de șeful Guvernului.

Actualele manifestații au fost precedate de mai multe luni de proteste, în general pașnice, împotriva unui proiect imobiliar de lux de pe litoralul Albaniei.

Investiția este susținută de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Ulterior, nemulțumirile s-au extins, iar studenții au început să organizeze demonstrații împotriva corupției, șomajului și condițiilor din educație.

În ultimele zile, protestele au devenit violente, iar participanții au cerut demisia premierului.

Edi Rama conduce Guvernul Albaniei din 2013 și a câștigat anul trecut un al patrulea mandat.

Actualele tulburări reprezintă una dintre cele mai importante provocări politice cu care s-a confruntat în perioada petrecută la conducerea țării.

Premierul a respins însă posibilitatea demisiei și a susținut că obiectivul aderării la Uniunea Europeană trebuie să rămână prioritar.

Albania își propune să devină membră a blocului comunitar până în 2030, iar Rama consideră că protestele și confruntările violente pot afecta acest parcurs.