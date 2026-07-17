Regina Camilla împlinește joi 79 de ani, iar aniversarea este marcată printr-un nou portret oficial și prin lansarea unei inițiative menite să încurajeze lectura în rândul copiilor și tinerilor. Fotografia a fost realizată luna trecută de fotograful regal Chris Jackson, în State Drawing Room din Hillsborough Castle, Irlanda de Nord, potrivit Express.

În imagine, Regina Camilla poartă o rochie albastru închis și o broșă în formă de fluture, decorată cu diamante și safire. Bijuteria i-a fost oferită Reginei Elisabeta a II-a în februarie 1977, cu ocazia Târgului de Primăvară de la Birmingham.

Anunțul care însoțește fotografia vizează un nou program desfășurat în parteneriat cu National Literacy Trust, organizație susținută de Regina Camilla.

Promovarea lecturii reprezintă de mai mulți ani una dintre principalele cauze susținute de suverană, care vorbește frecvent despre rolul cărților în dezvoltarea copiilor și a adulților.

La începutul acestei luni, Regina Camilla s-a întâlnit cu mai mulți copii în pădurea Ashdown Forest, locul care a inspirat celebra Pădure de O Sută de Acri din poveștile lui A. A. Milne despre Winnie the Pooh.

Vizita a avut loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la apariția primei cărți din această serie, lansată în 1926.

Pasionată de cărți încă din copilărie, Regina Camilla a lansat în ianuarie 2021 proiectul „The Queen’s Reading Room”, prin care recomandă lunar noi titluri și oferă materiale dedicate iubitorilor de lectură. Despre această inițiativă, ea a spus că reprezintă „o resursă, o alinare și un refugiu pentru toți cei care iubesc cărțile”.

Regina a vorbit în repetate rânduri despre impactul pe care lectura îl poate avea asupra oamenilor.

„Dacă înveți să citești, indiferent cât de dificilă este viața ta la acel moment, poți deschide o carte și poți evada. Poți râde, poți plânge. Te scoate din lumea reală și îți oferă o altă perspectivă asupra vieții”, a declarat aceasta.

Camilla Rosemary Shand s-a născut la Londra, pe 17 iulie 1947, fiind fiica maiorului Bruce Shand și a Rosalindei Shand.

Înainte de căsătoria cu Regele Charles al III-lea, Camilla a fost căsătorită cu Andrew Parker Bowles, împreună cu care are doi copii, Tom și Laura.

În rolul de regină consoartă, Camilla s-a implicat în numeroase proiecte sociale și caritabile, abordând inclusiv teme precum combaterea violenței domestice, un subiect pe care familia regală britanică l-a evitat mult timp.