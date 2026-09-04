Revenirea prințului Harry în Marea Britanie nu pare să fi schimbat relația cu fratele său mai mare, prințul William, potrivit unei surse apropiate prințului și prințesei de Wales, potrivit Daily Express.

Familia Sussex s-a întors în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite, însă apropierea geografică nu este considerată un pas suficient pentru repararea unei rupturi care durează de mai mulți ani.

Declarația, publicată de presa britanică, readuce în atenție una dintre cele mai cunoscute tensiuni din familia regală. Harry și Meghan intenționează să rămână în Marea Britanie pentru o perioadă extinsă, dar nu există informații publice care să confirme că mutarea a dus la reluarea contactului dintre cei doi frați.

Un apropiat al lui William și Kate ar fi declarat că locul în care se află Harry nu schimbă poziția cuplului galez.

„Nu face nicio diferență dacă Harry și Meghan se află în Oxfordshire, California sau Timbuktu. William și Catherine își vor continua activitatea publică. Ei intenționează să conducă prin propriul exemplu”, a spus sursa, citată de Daily Mail.

Declarația nu reprezintă o poziție oficială a Palatului Kensington. Ea sugerează însă că, în perspectiva apropiaților lui William și Kate, relația dintre frați nu poate fi reparată doar printr-o mutare în aceeași țară.

Relația dintre Harry și William s-a deteriorat după retragerea ducilor de Sussex din rolurile regale, în 2020. Ulterior, Harry și Meghan au făcut mai multe declarații publice despre experiența lor în cadrul familiei regale, iar autobiografia Spare, publicată în 2023, a adus în prim-plan conflicte personale și tensiuni cu William și Kate.

Potrivit unor relatări recente, William consideră că încrederea dintre ei a fost grav afectată de dezvăluirile publice. O sursă citată de People susține că prințul de Wales și soția sa nu intenționează să reacționeze impulsiv la revenirea lui Harry și Meghan și că orice apropiere ar putea fi lentă.

Într-un alt material publicat de InStyle, biograful regal Robert Jobson a afirmat că William a fost mai afectat de relatările despre Catherine decât de criticile îndreptate împotriva sa. Aceste afirmații provin din surse și comentarii de presă, nu dintr-o declarație publică a prințului de Wales.

Revenirea familiei Sussex a fost însoțită de relatări despre o întâlnire cu regele Charles al III-lea la Highgrove, în Gloucestershire. Potrivit presei internaționale, această apropiere de tatăl său nu a fost urmată de un anunț privind o întâlnire între Harry și William.

People a relatat că relația dintre cei doi frați rămâne nerezolvată și că nu există indicii publice privind o reconciliere imediată. În același timp, publicația notează că Harry și-a exprimat dorința de a repara relațiile cu familia, în special cu tatăl său.

Harry și Meghan au părăsit rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020 și nu sunt așteptați să revină la aceste responsabilități. Familia ar urma să locuiască într-o reședință privată, în afara Londrei, iar presa britanică indică regiunea Cotswolds drept una dintre posibilele destinații.

Mutarea este prezentată ca o decizie de familie, legată inclusiv de educația copiilor, nu ca un acord pentru revenirea la activitățile regale. Potrivit People, cuplul intenționează să își păstreze și locuința din California.

Pentru moment, revenirea lui Harry în Marea Britanie nu a fost urmată de o confirmare publică a reconcilierii cu William. Declarațiile atribuite apropiaților prințului de Wales indică o abordare rezervată, în timp ce Harry și Meghan își construiesc o viață privată în Regatul Unit.

Relația dintre cei doi frați rămâne, astfel, una dintre cele mai urmărite rupturi din familia regală britanică. Orice schimbare reală va trebui confirmată prin fapte sau declarații directe, nu doar prin speculații despre apropierea lor geografică.

Concluzie: Revenirea lui Harry în Marea Britanie nu a schimbat, cel puțin public, relația cu William. Reconcilierea dintre frați rămâne incertă, iar declarațiile apropiaților sugerează că distanța dintre ei este mai degrabă una de încredere decât una geografică.