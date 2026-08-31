Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, în contextul în care disputa privind dreptul lui Harry la protecție polițienească finanțată din fonduri publice continuă. Revenirea familiei în Regatul Unit a readus în atenție problema nivelului de securitate de care beneficiază ducele de Sussex și familia sa.

Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, echipa lui Harry a notificat comitetul de securitate al Ministerului de Interne cu mai puțin de două săptămâni înainte de revenirea planificată a familiei, deși procedura obișnuită prevede un termen de 28 de zile pentru informarea Comitetului Executiv Regal și VIP (Ravec).

Familia Sussex se află în prezent în Regatul Unit, într-o locație care nu a fost făcută publică. Archie și Lilibet urmează să înceapă cursurile unei școli pregătitoare luna viitoare.

Potrivit informațiilor citate de presa britanică, notificarea transmisă autorităților cu un termen mai scurt decât cel obișnuit ar fi avut legătură cu mai multe aspecte, printre care preocupările privind eventuale scurgeri de informații despre planurile familiei, confirmarea târzie a locurilor la școală pentru copii și intenția lui Harry de a-și informa tatăl înainte ca revenirea să fie făcută publică.

Regele Charles ar fi fost informat oficial duminică, 16 august, iar informația a devenit publică pe 19 august.

Prințul Harry și-a pierdut dreptul automat la protecție polițienească finanțată din fonduri publice după ce a renunțat la statutul de membru activ al familiei regale în 2020 și s-a mutat în Statele Unite.

Nivelul de securitate acordat membrilor familiei regale și altor persoane cu statut VIP este stabilit în funcție de evaluarea riscurilor și de deciziile autorităților competente.

Harry a contestat în instanță decizia privind diminuarea protecției sale, argumentând că familia sa are nevoie de un nivel adecvat de securitate atunci când se află în Marea Britanie.

Revenirea lui și a familiei în Regatul Unit a determinat susținătorii ducelui de Sussex să susțină că schimbarea situației geografice ar trebui să fie luată în considerare în evaluarea riscurilor.

O sursă apropiată cuplului a susținut că Ravec ar fi trebuit să țină cont de faptul că Harry și familia sa petrec din nou mai mult timp în Marea Britanie.

Aceeași sursă a declarat că familia a respectat regulile stabilite de autorități, chiar dacă procedurile privind protecția s-au modificat în timp.

În opinia sursei citate, faptul că Harry locuiește din nou în Marea Britanie elimină unul dintre argumentele geografice care au fost avute în vedere în trecut atunci când au fost stabilite măsurile de securitate.

Afirmațiile apar în contextul solicitării lui Harry de a beneficia de protecție polițienească finanțată public în timpul vizitelor sale în Regatul Unit.

Problema securității a fost comentată și de Neil Basu, fost ofițer de protecție regală, care a supravegheat anterior măsurile de securitate pentru Harry și Meghan.

În cadrul podcastului The Crime Agents, Basu a declarat că este surprins de faptul că lui Harry nu i-a fost acordat ceea ce el a descris drept „pachetul complet” de protecție. Fostul ofițer a făcut referire la amenințările reprezentate de extremismul islamist și extrema dreaptă.

„În 2019, el a fost unul dintre oamenii despre care credeam că aveau nevoie de pachetul complet. În 2026, nu mai are nevoie? Nu am putut niciodată să înțeleg de ce riscul său de amenințare s-a redus, indiferent dacă îți place sau nu”, a declarat Neil Basu.

El a precizat și că măsurile de protecție personală sunt extrem de intruzive, susținând că Harry le solicită din cauza temerilor privind siguranța sa și a familiei.

În ciuda relației de familie, Regele Charles nu poate dispune personal modificarea nivelului de protecție acordat lui Harry.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că monarhul se află într-o poziție dificilă, deoarece orice intervenție ar putea fi interpretată drept o presiune asupra instituțiilor care iau deciziile privind securitatea.

„Evident, Regele se află într-o poziție imposibilă. Nu poate interveni sau fi perceput ca exercitând presiuni într-un mod care ar putea fi interpretat ca o depășire a prevederilor constituționale”, a declarat sursa citată.

Aceasta a susținut, totodată, că Regele Charles ar putea fi preocupat de securitatea fiului său și a nepoților săi, însă decizia privind măsurile de protecție nu îi aparține.

Ministerul de Interne și Cabinetul britanic au refuzat să comenteze situația. Palatul Buckingham nu face comentarii cu privire la aspectele legate de securitate.

În cazul membrilor familiei regale și al altor persoane protejate, informațiile privind nivelul exact al măsurilor de securitate nu sunt, în mod obișnuit, făcute publice.

Revenirea lui Harry, Meghan și a copiilor lor în Marea Britanie menține astfel în atenție disputa privind protecția ducelui de Sussex, în condițiile în care deciziile privind securitatea sunt luate de autoritățile competente în funcție de evaluarea riscurilor.