Președintele SUA, Donald Trump, a comentat revenirea ducelui și ducesei de Sussex în Marea Britanie, la șase ani după ce cei doi s-au mutat în Statele Unite. Trump a spus că se bucură că Harry și Meghan s-au întors în Regatul Unit, deși a criticat modul în care aceștia au tratat familia regală britanică.

Ducele și ducesa de Sussex au revenit în Marea Britanie săptămâna trecută, după ce s-au stabilit în California în 2020. Cei doi nu au vorbit public despre planurile lor pe termen lung, însă, pe fondul speculațiilor privind durata șederii și locul în care vor locui, au apărut informații potrivit cărora intenționează să rămână în Regatul Unit pentru o „perioadă îndelungată”.

Donald Trump a fost întrebat despre revenirea celor doi în Marea Britanie în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii, după o conferință de presă dedicată reprezentanților industriei turismului.

„Mă bucur de asta”, a declarat Trump despre întoarcerea lui Harry și Meghan în Regatul Unit, potrivit The Guardian.

Președintele american a precizat însă că nu a fost un admirator al cuplului și a criticat relația acestora cu familia regală. „Nu eram un fan al lor”, a spus Donald Trump.

El a vorbit în termeni favorabili despre relația sa cu regretata regină Elisabeta a II-a și cu actualul rege Charles al III-lea.

„Am avut o relație foarte bună cu regina, chiar foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine. O relație cu adevărat bună cu Regele Charles. l-am cunoscut ca prinț Charles și ca rege Charles. Îl cunosc de mult timp”, a declarat Trump.

Președintele SUA l-a descris pe Charles al III-lea drept un „tip grozav, grozav”, după care a criticat comportamentul lui Harry și Meghan față de familia regală.

În opinia lui Trump, cei doi „au tratat familia regală cu o mare lipsă de respect”.

„Nu mi-a plăcut”, a spus președintele american, adăugând: „Dacă aș fi fost în locul familiei regale, nu i-aș fi primit înapoi”.

Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre fascinația sa față de familia regală britanică. Aceasta este legată, potrivit relatărilor sale, de o amintire din copilărie, când a urmărit la televizor, alături de mama sa, Mary Anne Trump, încoronarea reginei Elisabeta a II-a, în 1953.

Mama lui Donald Trump s-a născut în Scoția, iar președintele american a vorbit de-a lungul timpului cu admirație despre regretata regină.

Trump a descris-o pe Elisabeta a II-a drept o „femeie extraordinară” și a spus despre perioada în care s-a aflat pe tron că aceasta „nu a făcut niciodată vreo greșeală”.

Atitudinea sa față de Harry și Meghan a fost însă diferită.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în februarie 2025, a fost readusă în discuție situația juridică a lui Harry în Statele Unite.

Atunci au existat solicitări și discuții publice privind verificarea statutului de imigrant al ducelui de Sussex și posibilitatea expulzării sale. Subiectul a apărut în contextul informațiilor potrivit cărora Harry ar fi putut beneficia de protecția fostului președinte Joe Biden.

Donald Trump a declarat la acel moment că nu intenționează să îl expulzeze pe Harry, apreciind că acesta are deja „destule probleme” în relația cu familia sa.