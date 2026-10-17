Registrul Național de Cancer ar putea deveni un instrument esențial pentru identificarea problemelor din sistemul oncologic românesc și pentru îmbunătățirea accesului pacienților la diagnostic și tratament. Conf. dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de oncologie medicală din Ministerul Sănătății, explică de ce datele colectate trebuie să contribuie direct la fundamentarea politicilor de sănătate și la reducerea inegalităților dintre regiuni.

Registrul Național de Cancer trebuie să devină un instrument de fundamentare a politicilor de sănătate, care să permită evaluarea traseului pacienților, identificarea deficiențelor din sistem și distribuirea resurselor în funcție de nevoile reale ale fiecărei regiuni.

Pentru a- și atinge acest potențial, registrul trebuie dezvoltat în consultare cu profesioniștii care îngrijesc zilnic pacienții oncologici, a afirmat conf. dr. Michael Schenker, președinte Comisia de oncologie medicală din Ministerul Sănătății, fondator Centrul de Oncologie și Radioterapie Sf. Nectarie Craiova, citat de Ziarul Sănătatea.

Utilitatea acestui registru a fost subliniată și explicată pentru pacienți de medicul Michael Schenker, extrem de implicat nu doar în a trata bolnavii cu cancer, dar și pentru a găsi noi soluții ca acești bolnavi să beneficieze de tratamente cât mai rapid.

El a explicat că acest registru ar trebui să permită, primordial, monitorizarea traseului pacientului și identificarea problemelor care afectează accesul la servicii oncologice.

„Registrul Național de Cancer este nu numai o bază de date în care trebuie să fie înregistrați toți pacienții diagnosticați cu cancer, este și un instrument extrem de important pentru fundamentarea politicilor de sănătate în domeniul cancerului. Și nu numai pentru ceea ce înseamnă date epidemiologice de incidență, mortalitate, prevalență și așa mai departe”, a explicat medicul.

Una dintre funcțiile importante ale registrului ar trebui să fie calcularea automată a intervalelor dintre principalele momente ale traseului oncologic, de la primul consult și confirmarea diagnosticului până la evaluarea în comisia multidisciplinară și inițierea tratamentului, arată sursa citată.

Compararea acestor intervale la nivel național și regional, inclusiv cu valorile de referință din alte țări, ar putea evidenția întârzieri și inegalități în accesul la servicii. La nivel de constatări personale sau din declarațiile unor cadre medicale le știm. Dar un registru național ar indica disfuncțiile cu precizie și s-ar putea interveni punctual în găsirea soluțiilor în favoarea pacienților.