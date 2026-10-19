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Turcia, Egipt și India vor reluarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagră

Turcia, Egipt și India vor reluarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea NeagrăCereale. Sursa foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Ucraina negociază cu Turcia, Egipt și India un mecanism pentru reluarea transporturilor maritime de cereale, în contextul suspendării exporturilor prin Marea Neagră, potrivit Bloomberg.

Cele trei țări au nevoie de cerealele din Ucraina

Cele trei state s-au oferit să faciliteze circulația navelor comerciale sub pavilionul lor, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia se opune propunerii.

Planul urmărește să permită transportul produselor alimentare atât din porturile ucrainene, cât și din cele rusești. Mecanismul ar presupune un angajament reciproc al Kievului și Moscovei de a nu ataca navele comerciale implicate în transporturi, indiferent de portul spre care se îndreaptă.

„O navă se îndreaptă spre portul nostru, iar alta spre un port rusesc, iar noi convenim să nu atacăm niciuna dintre aceste nave”, a explicat Zelenski, potrivit informațiilor citate. Liderul ucrainean afirmă că Turcia, Egiptul și India au încercat în repetate rânduri să obțină acordul Moscovei, fără succes.

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Exporturile agricole, afectate de blocarea porturilor

Porturile ucrainene de la Marea Neagră pot asigura exportul a până la 40 de milioane de tone de cereale anual, însă atacurile rusești asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale au afectat transporturile maritime, suspendate din august, potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană.

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Sursa foto: Arhiva EVZ

Datele Ministerului Agriculturii de la Kiev arată că Ucraina mai poate exporta în prezent doar 38% din volumele obișnuite. Zelenski a subliniat că transportul feroviar nu poate compensa pierderile provocate de blocarea rutelor maritime, întrucât nu permite deplasarea unor cantități comparabile.

Ucraina cere sprijinul Uniunii Europene

În paralel cu negocierile pentru redeschiderea coridorului maritim, Ucraina solicită Uniunii Europene să reactiveze coridoarele de solidaritate, create în 2022 pentru a facilita exporturile ucrainene prin infrastructura feroviară și porturile europene.

„Cerem UE să redeschidă coridoarele de solidaritate pentru a facilita exporturile de cereale. Toată lumea are nevoie de aceste cereale”, a declarat președintele ucrainean.

Kievul a cerut, de asemenea, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei să permită tranzitul transporturilor agricole. Premierul ungar Péter Magyar a transmis că acceptă tranzitul cerealelor ucrainene către alte destinații, cu condiția ca acestea să nu fie comercializate pe piața Ungariei.

Reluarea exporturilor rămâne dependentă de găsirea unei soluții care să garanteze siguranța transporturilor și să permită reluarea circulației navelor comerciale în Marea Neagră.

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